Diventa un cittadino scienziato per il Parco

La così detta scienza partecipata è uno strumento molto utilizzato in diversi ambiti, soprattutto naturalistici, poiché rende possibile la raccolta di numerosi dati su aree geografiche anche molto estese. Questa collaborazione rappresenta per i ricercatori un importante e valido aiuto, mentre per gli appassionati e i curiosi che decidono di partecipare è una preziosa opportunità per imparare tecniche standard di monitoraggio e di raccolta dati, incrementando così le proprie conoscenze.



Diventa citizen science per il Parco!

Contribuisci in prima persona nella raccolta dati e nella conservazione della natura.

Cosa posso fare?



Citizen Science con iNaturalist: segnala le specie animali e vegetali che incontri durante il tuo trekking mediante l'app gratuita iNaturalist, una piattaforma che consente di condividere con il resto della comunità di iscritti le proprie osservazioni in campo, una sorta di social network della natura.



eBMs - diventa un volontario che conta le farfalle: aiutaci a contare le farfalle incrementando le tue conoscenze.



Cacyreus marshalli - LA MIETITRICE DEI GERANI, dal Sud Africa ai nostri balconi: collabora con il Parco Nazionale Val Grande nel contrastare Cacyreus marshalli e proteggere la biodiversità.