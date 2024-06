Voucher per il diritto allo studio 2024-2025

Tutte le informazioni al link Voucher scuola 2024-2025 / Servizi / Città di Verbania - Città di Verbania (comune.verbania.it)



Il voucher è un buono che corrisponde a un determinato importo in denaro, per acquistare beni o fruire di servizi stabiliti dalla legge.



Il bando per il Voucher Scuola è emesso ogni anno dalla Regione Piemonte per sostenere le famiglie degli studenti residenti in Piemonte per le spese scolastiche.



Per l'anno scolastico 2024-2025 le domande possono essere presentate sino alle ore 12.00 di venerdì 28 giugno 2024.

Le famiglie degli studenti residenti in Piemonte iscritti per l'anno scolastico 2024/2025 a scuole statali o paritarie o a corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate per l'assolvimento dell'obbligo scolastico possono presentare un'unica domanda per ottenere il voucher scuola.



Ci sono due tipi di voucher :

- Voucher per iscrizione e frequenza (retta scolastica)

oppure, in alternativa,

- Voucher per libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, trasporto scolastico ed attività integrative inserite nei POF. Nel voucher è compreso anche il contributo Statale libri di testo.