Presentazione rivista Verbanus 44

Per l’occasione saranno presentati al pubblico quattro dei diciassette contributi presenti nel volume, quelli che riguardano in maniera diretta la città di Verbania e il suo retroterra.Bruno Rossi. Ranzoni e la piena del 1868Il giovane pittore Daniele Ranzoni, terminato il percorso di studi all’Accademia di Brera, cercò di farsi strada nel paese natio alternando commesse di carattere religioso a qualche ritratto, non disdegnando neppure la realizzazione di insegne di osterie, ma l’alluvione del 1868 sconvolse ogni suo progetto.Leonardo Parachini. Villa Poss a IntraUn tempo chiamata Villa della Torre, oggi conosciuta come Villa Poss, in queste ultime settimane l’edificio, ormai ridotto a un rudere, è balzato agli onori della cronaca perché verrà trasformato in una lussuosa struttura alberghiera. Ma quando fu costruito? E da chi? Una lunga storia che inizia sul finire del Settecento e arriva fino ai giorni nostri.Pietro Pisano. Contardo Ferrini sui sentieri della Val GrandeGrande appassionato di montagna, Contardo Ferrini nel settembre del 1900 in compagnia dell’amico Eugenio Albasini-Scrosati percorre i sentieri dell’alta Val Grande: parte da Trontano, sale il Tignolino, il Mottac e arriva a Premosello passando dall’alpe Serena. Un “santo” con corda e picozza.Francesco Rossi. Mario Bobbio, da Suna a MauthausenMilanese, figlio di un alto dirigente della Edison, Mario Bobbio si avvicina alla Resistenza proprio a Suna, dove la famiglia possiede una villetta sulle prime propaggini del Monterosso. Arrestato a Marassi dalle SS, Mario morì nel campo di concentramento di Mauthausen l’11 maggio 1945. È sepolto nel cimitero di Suna e a lui è intitolata una via della città.La presentazione sarà allietata da alcuni interventi musicali eseguiti al pianoforte da Giuliano Bellorini e Simona Agrati: brevi brani di compositori verbanesi dell’Ottocento. La rivista Verbanus contiene infatti un articolo su questo interessante e vasto argomento.Sabato 15 giugno 2024 ore 16.30Villa Giulia, Verbania PallanzaIngresso liberoPer informazioni: info@societaverbanisti.it