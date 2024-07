Goletta dei Laghi 2024

Verbania c/o: Grand Hotel Majestic (*) giovedì 11 luglio ore 10 – FORUM ACQUE PIEMONTE – dove verrà fatto il punto sullo stato delle acque in Piemonte e un approfondimento sull’impatto delle microplastiche in ambiente lacustre. Momento all’interno del progetto “Lakes.com: le Comunità dei Laghi”. Il progetto, finanziato da Fondazione Cariplo, ha l’obiettivo di rafforzare le strategie di riduzione delle microplastiche negli ambienti lacustri attraverso azioni di tutela ambientale, sensibilizzazione scientifica e culturale, governance territoriale partecipata coinvolgendo pubbliche amministrazioni, scuole, imprese e società civile. Interverranno oltre a rappresentanti di Legambiente, anche esponenti delle istituzioni regionali, provinciali e locali, Ente Parco del Ticino e del Lago Maggiore, Arpa Piemonte, Politecnico di Torino, Acque Novara VCO, Slow Fiber, Techbau.



Nel pomeriggio evento di citizen science organizzato in collaborazione con il circolo Gli Amici del Lago. L’evento sarà realizzato sul lungo lago di Pallanza, a Verbania. I volontari di Legambiente coinvolgeranno la cittadinanza in attività di sensibilizzazione sul tema delle microplastiche, sul loro effetto dannoso sull’ambiente lacustre e sulle buone pratiche che, come singoli cittadini, si possono attuare per contrastare questi inquinanti emergenti.



Orta San Giulio c/o Hotel San Rocco (*) venerdì 12 luglio ore 10, dove verranno presentati i risultati del monitoraggio microbiologico sul lago Maggiore (10 punti) e sul Lago d’Orta (5 punti), oltre agli aggiornamenti sullo stato delle acque dei laghi piemontesi e sulle attività dell’Osservatorio Cusio per comprendere e mitigare gli effetti dei cambianti climatici nei territori lacustri, con la partecipazione dei relatori di Arpa Piemonte e dei rappresentanti dell’ufficio scientifico nazionale di Legambiente.



Dalle 15.30 alle 17.00 Evento Beach litter presso la spiaggia di Prarolo a San Maurizio d’Opaglio, realizzato in collaborazione con il circolo Legambiente Amici del Lago aperto alla cittadinanza.



(*) le due strutture ricettive che ospitano gli eventi di Goletta dei Laghi sono certificate Legambiente Turismo per il loro impegno per la difesa della natura, attraverso l’attuazione di buone pratiche di sostenibilità ambientale.