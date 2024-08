Riapre il rifugio Parpinasca

Situato nel comune di Trontano, a 1200 m s.l.m. sui pascoli dell’Alpe omonima circondati da faggete, il Rifugio di Parpinasca è una struttura con vista spettacolare sul Pizzo Tignolino e l’alta Valle Ossola.



Il Rifugio è in una posizione ottimale per escursioni di una o più giornate da e per la Val Grande ed è raggiungibile a piedi in poco più di un'ora e mezza da Trontano attraverso il Sentiero Natura del Parco o in bici tramite la strada consortile di servizio agli alpeggi di Faievo e Parpinasca. È anche possibile raggiungere in auto la località Faievo per poi proseguire a piedi.



Il nuovo gestore è Luca Prata, chef di Trontano con 10 anni di esperienza, che ha lavorato per anni in ristoranti stellati e che è tornato a cucinare nel suo paese.



Dopo la collaborazione con il Parco per il noleggio delle e-bike ha deciso di provare a mettere anche la sua esperienza in cucina a servizio degli escursionisti. “Il menu che ho pensato per il Rifugio sarà variabile a seconda della disponibilità dei prodotti che saranno sempre a chilometro zero e tipici della zona grazie anche alla collaborazione con la locale Azienda Agricola Negrini” – spiega Luca Prata – “Per quest’anno apriremo nei fine settimana, da venerdì a domenica, e tutti i giorni nelle due settimane centrali di agosto con il ristorante e 22 posti letto. Tra i servizi che forniamo abbiamo già da quest’anno le e-bike a noleggio e abbiamo poi tanti progetti per l’anno prossimo tra i quali campi estivi, escursioni guidate organizzate da noi, agricampeggio e ci piacerebbe avere animali qui in alpeggio”.



“Sono molto soddisfatto - commenta il Presidente del Parco, Luigi Spadone - che il Parco sia riuscito chiudere questo ulteriore affidamento per la riapertura di un importante punto di accesso del Parco come è Parpinasca. Il Rifugio di Parpinasca permette una fruibilità del territorio tramite mobilità sostenibile perché è di fatto collegato con le più importanti arterie ferroviarie. A Trontano, poi, il punto di noleggio e-bike che il Parco ha dato in gestione al gestore, permette anche a chi non se la sente di affrontare la salita a piedi di arrivare al Rifugio. Abbiamo in mente anche altri progetti che vanno in direzione della sostenibilità e che riguardano la riconversione energetica del Rifugio e su questi stiamo lavorando!



“Un ulteriore segnale positivo - continua Luigi Spadone - è che un giovane imprenditore del territorio abbia colto l’occasione per questa nuova avventura, a dimostrazione del fatto che un’economia green e circolare può creare nuove opportunità per costruire un futuro e che investire in territori di montagna pregevoli come quelli preservati dal Parco, sia una strategia vincente!”



Il Rifugio inaugurerà Domenica 04 agosto con una festa a partire dalle 11:00 con musica e pranzo! Luca vi aspetta: siete tutti invitati!