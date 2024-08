Questo tema diverrà il legame che unisce il calendario di incontri, spettacoli, concerti, film e presentazioni che il sodalizio verbanese ha messo a punto anche grazie al sostegno di Regione Piemonte, Città di Verbania, Distretto Turistico dei Laghi, Fondazione CRT, Fondazione Comunitaria del Vco, Parco Nazionale della Valgrande ed Ente Giardini Botanici di Villa Taranto.



Gli eventi che anticipano il cuore del Festival partiranno il 21 agosto e si terranno in varie sedi a Verbania e nelle sue frazioni, per unire simbolicamente la città e il territorio circostante grazie a una dozzina di incontri letterari, spettacoli e film arricchiti da golosi aperitivi con l’autore realizzati da: Casa Ceretti Caffetteria di Quartiere + (per gli incontri a Casa Ceretti), Gruppo Sportivo di Fondotoce (per l’incontro alla Casa della Resistenza), Associazione La Gèra e dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso (SOMS) di Trobaso (per l’incontro a Trobaso) e Ristorante La Trinità per l’incontro al Sacro Monte di Ghiffa, sempre con un contributo di 12 euro e con prenotazione entro il giorno precedente all’incontro telefonando allo 0323-581233 o 333.6519885 dalle ore 15 alle ore 18 nei giorni feriali.



Tutti gli eventi di Aspettando LetterAltura sono gratuiti e daranno al pubblico la possibilità di incontrare ospiti importanti e lasciarsi coinvolgere da argomenti stimolanti legati al tema principale “La montagna resistente, dalla memoria al sogno”.







IL PROGRAMMA DI ASPETTANDO LETTERALTURA 2024





Aspettando LetterAltura partirà alle ore 18 di mercoledì 21 agosto a Trobaso, nel cortile presso la chiesa parrocchiale (in caso di pioggia nel salone parrocchiale), ospitando la presentazione del libro “Camminando sul tempo” con ospite la scrittrice Renata Casolini. Si rimane a Trobaso per l’aperitivo con l’autrice per poi assistere, alle ore 21, al film “Cinque giorni una estate” di Fred Zinnemann.





Sabato 24 agosto è in programma un’escursione all’Alpe Fraccia di Trasquera. Il programma prevede alle ore 10.30 la partenza dell’escursione da Trasquera per raggiungere l’Alpe Fraccia e visita alla Libreria Tomi di Carta. Alle 12.30, pranzo previsto presso la Locanda della Pineta. Alle 14.30 l’incontro con l’esperto botanico Roberto Dellavedova dal titolo “Erbari storici e patrimonio botanico oggi”. Alle ore 16.00 rientro a Verbania. La quota di partecipazione è prevista in euro 25, pranzo compreso presso la Locanda della Pineta (escursione a prenotazione obbligatoria entro martedì 20 agosto, tel. 0323.581233 o 333.6519885 ore 15-18 gg feriali). Per raggiungere Trasquera sarà organizzato un servizio car sharing con partenza dal campo sportivo di Intra (Via Farinelli) alle ore 9.00. Chi fosse disponibile a condividere il viaggio con la propria auto può segnalarlo al momento dell’iscrizione.





Aspettando LetterAltura tornerà mercoledì 28 agosto alle ore 18 a Casa Ceretti per la presentazione del libro “Amico mio” di Gianmarco Perale. Dopo il dialogo, l’autore condividerà con il pubblico un aperitivo, mentre alle ore 21 la serata proseguirà sempre a Casa Ceretti con il film “La prima neve” di Andrea Segre.





Sabato 31 agosto la rassegna si trasferirà alle ore 16 al Sacro Monte di Ghiffa, per condividere un momento di riflessione con Don Luigi Ciotti sul tema del Festival "La montagna resistente, dalla memoria al sogno". Alle 18 è prevista la presentazione del libro “K2. La montagna del mito” di Stefano Ardito. Dopo l’aperitivo, alle ore 21 il pubblico potrà assistere allo spettacolo musicale “Canti dalle montagne del mondo” con il Duo PassaMontagne.





Mercoledì 4 settembre a Casa Ceretti alle ore 18 è prevista la presentazione dei libri “Lo specchio verde” di Anna Lina Molteni e “La mia montagna” di Giuseppe Sandrini, entrambi dedicati alla scrittrice e partigiana Giovanna Zangrandi. Dopo l’aperitivo, la serata avrà seguito con il film “Materia fuori posto” di Nikolaus Geyrhalter.





L’ultimo fine settimana di Aspettando LetterAltura prevede quattro eventi diffusi, tra la frazione verbanese di Fondotoce e l’Alpe Colle.





Si inizia sabato 7 settembre alle ore 18 presso la Casa della Resistenza, con la presentazione del libro “45 milioni di antifascisti” di Gianni Oliva. L’autore si unirà al pubblico per l’aperitivo che si terrà presso la sede del Gruppo Sportivo di Fondotoce. La serata proseguirà alla Casa della Resistenza alle ore 21 con la proiezione del film “L’uomo che verrà” di Giorgio Diritti.





Domenica 8 settembre la rassegna si sposta all’Alpe Colle per la presentazione del libro “Conrad. Una vita senza confini” di Giuseppe Mendicino. Per l’intera giornata sarà inoltre possibile visitare la mostra artistica dal titolo "Viaggio pittorico sul Lago Maggiore" organizzata all’Alpe Colle dalla galleria Studio d’Arte Lanza di Intra.





Collateralmente al programma tradizionale, sarà inoltre prevista per sabato 7 settembre nell’ambito della passeggiata organizzata dall’associazione Comuniterrae, un’animazione con reading presso il lavatoio di Caprezzo dal titolo "Chiare fresche,dolci … storie d'acqua” a cura dell’associazione artistico-culturale Il Tempo Ritrovato (interpreti: Cristina Barberis Negra, Alessandra Cavanna, Cinzia Cirillo, Elisa Lomazzi. Musiche a cura di Elisa Lomazzi).