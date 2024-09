Caso Open Arms, raccolta firme anche a Verbania

Sono state oltre 200 le firme raccolte oggi, sabato 21 settembre a Intra, nel gazebo allestito dalla sezione Verbania della Lega per dare sostegno al suo segretario federale, Matteo Salvini, dopo la richiesta della procura di Palermo di 6 anni di carcere per il caso Open Arms. La città ha dunque raccolto l’appello e i promotori, che preannunciano altri gazebo nel territorio, a partire da quello di sabato prossimo, manifestano la loro piena soddisfazione.



“Più di 200 firme raccolte in poche ore in piazza Ranzoni a Intra – commenta il segretario cittadino della Lega Verbania Luigi Airoldi – sono la conferma che il processo politico intentato a Salvini non trova condivisione nelle comunità. Quello nei confronti del nostro leader – si legge nella nota – è soltanto un attacco al governo. La nostra battaglia continua”. Sabato 21 a Verbania, oltre ad Airoldi, erano presenti al gazebo, tra gli altri, il segretario Vco Enrico Montani e per il direttivo cittadino Marco Marchioni, presidente dell’Agenzia territoriale per la casa del Piemonte Nord.