Torna Arte Sapori a Villa Giulia

L'originale formula di Arte e Sapori Alto Piemonte torna anche quest’anno, sempre a Villa Giulia a Pallanza. Però la seconda edizione si sviluppa lungo due fine settimana: quello del 16 e 17 e del 23 e 24 novembre. L’originalità della Manifestazione sta nel connubio fra - mercatino di Prodotti tipici dell'Alto Piemonte, presentati direttamente dalle aziende artigiane produttrici, - una ricca Mostra d’Arte, degli Artisti del Lago Maggiore, - la presentazione di quattro scuole professionali del territorio: il Cavallini di Lesa, il Fobelli di Crodo, il Formont di Villadossola e il Maggia di Stresa, - due Tavole rotonde in cui le aziende partecipanti si presenteranno per sviluppare una rete collaborativa, - un aperitivo inaugurale targato Guffanti e La Casera, due must fra gli affinatori di formaggi, - un Aperipiano il 16 novembre, dalle 19 alle 21 organizzato dalla Pro Loco di Verbania e - una cena il 28 novembre prossimo, un fuori programma al Formont di Villadossola, realizzata in dialogo coi produttori presenti ad Arte e Sapori.Un programma assai ricco dunque, come è ricca l’offerta: venti produttori dal Lago d’Orta a ll’Ossola, dai formaggi agli insaccati, dall’idromele allo zafferano, dall’agricoltura simbiotica alle composte di piccoli frutti, dal vino della Torraccia del Piantavigna (colline Novaresi) all'essenza di lavanda…Molti gli attori in scena per questa iniziativa, a partire dall’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) nella sua declinazione regionale, Piemonte, e locali, Novara e Vco. In primo piano la figura di Stefano Raso, vicepresidente regionale, ideatore dell’Iniziativa, che esprime "un grazie enorme all'Unpli Piemonte che supporta un'edizione di Arte e Sapori Alto Piemonte ricca e di spessore. Andiamo davvero ad armonizzare diversi attori territoriali, esperienze, buone pratiche, progetti e confronto. Davvero tanto contenuto a supporto dell'evoluzione terriotarle a cui deve ambire L'Alto Piemonte". Ma certo sono da sottolineare l’attenzione del Comune di Verbania, del sindaco Giandomenico Albertella e dei suoi assessori. E poi il Patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia del Vco. E il lavoro in loco delle Pro Loco di Verbania e di Montecrestese.Francesco Romeo è il presidente dell'Unpli Vco e questa la sua dichiarazione: "siamo contenti di ospitare nella nostra provincia la seconda edizione di Arte e Sapori Alto Piemonte. Non era scontato, ma forti dei risultati dell’edizione passata che abbiamo considerato numero zero eccoci pronti ai nastri di partenza con un evento completamente rivisitato. Un ringraziamento va a tutte le istituzioni che ci sostengono, dalla Regione Piemonte alla Provincia e con una menzione speciale al Comune di Verbania e ad Unpli Piemonte che ha sposato in toto il nostro progetto, naturalmente ai Produttori e agli Artisti del Lago Maggiore. Una citazione particolare la vorrei dedicare agli istituti scolastici, ben quattro, che hanno condiviso la nostra visione e si presentano con iniziative, proposte e tavole rotonde ai due fine settimana dedicati alla mostra mercato. Il nostro è un progetto che vuole creare una rete territoriale tra le nostre Pro Loco, produttori, prodotti e istituzioni attraverso la valorizzazione dei territori dell’Alto Piemonte". Romeo ricorda che "i Comitati Provinciali Unpli di Biella, Novara, Vercelli e Vco sono da anni impegnati in progetti comuni come formazione, promozione, con questa iniziativa di Verbania nella splendida cornice di Villa Giulia vogliamo farci promotori di un’idea di Alto Piemonte che partendo dalle scuole che formano i professionisti che a loro volta produrranno e lavoreranno i prodotti dei nostri territori arrivando alle tavole dei nostri ristoranti troveranno i professionisti della ristorazione usciti anche loro dalle nostre scuole chiudendo il cerchio. Noi crediamo che in questo cerchio ci debba essere posto anche per le nostre Pro Loco che negli ultimi anni sono sempre più attente a queste dinamiche territoriali portando e valorizzando i prodotti dei nostri territori nei piatti delle nostre sagre tanto che alcune sono state accreditate col marchio Unpli di “Sagre di Qualità” dopo severe valutazioni dei commissari. Con questa iniziativa vogliamo concorrere alla costruzione di un’idea di Alto Piemonte che sia consapevole delle proprie potenzialità date anche dalle differenze territoriali che fino ad ora sono percepite dalle singole provincie come debolezze, ma secondo noi con il giusto amalgama diventano una forza. Buona mostra mercato".Il sindaco di Verbania Giandomenico Albertella: “Il nostro territorio deve e può diventare centrale, riconoscibile. Abbiamo una posizione strategica e produzioni di grande valore. Il lavoro di re-branding che stiamo mettendo in atto e le energie che stiamo con entusiasmo concentrando daranno i loro frutti restituendo a Verbania, e a tutto il VCO, il prestigio che merita”.Alessandro Lana, presidente Provincia Verbania Cusio Ossola: “Ringrazio Stefano Raso per averci creduto, dopo il primo anno e il lancio di un’iniziativa che ha prodotto ottimi risultati e ora può solo crescere. Ringrazio per il ruolo prezioso dell’Unpli e delle Proloco tutte. Un evento come questo che mischia arte e cultura culinaria è prezioso. Organizzare cose di questo livello senza il sostegno di proloco e associazionismo ci metterebbe in forte difficoltà. Hanno creduto e credono in questo territorio, sostenerli è un dovere che ci rende orgogliosi”.L’assessore alla Cultura e al Turismo di Verbania Luciano Paretti: “Abbiamo delle risorse eccellenti, i nostri produttori sono all’altezza dei grandi mercati internazionali. Questa amministrazione crede moltissimo nella valorizzazione territoriale e sappiamo che a fare la differenza, in un mercato che sempre più le annulla, sono le identità. E’ su queste che dobbiamo investire”.