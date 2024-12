Ventennale della Rete Mondiale Geoparchi UNESCO

I Geoparchi italiani, parte della rete mondiale UNESCO, si riuniranno martedì 3 e mercoledì 4 dicembre sulle Madonie, in Sicilia, per celebrare il ventennale della Rete Globale dei Geoparchi UNESCO. L’iniziativa, promossa dall’Ente Parco delle Madonie, rappresenta un’occasione di confronto e valorizzazione per questi territori di eccezionale valore geologico e naturalistico.



Con 11 Geoparchi in Italia (su oltre 200 a livello mondiale), la rete, riconosciuta dall’UNESCO dal 2015, promuove e tutela le peculiarità geologiche, coinvolgendo comunità locali, scuole e istituzioni. Dal 2004, l’Ente Parco delle Madonie, guidato dal commissario straordinario Salvatore Caltagirone, gestisce il progetto Geopark per valorizzare e diffondere la conoscenza di questo patrimonio unico.



Il programma del meeting prevede due giornate ricche di eventi. Martedì 3 dicembre, dopo un incontro tecnico con l’assessore regionale al Territorio Giusy Savarino, è in programma una visita a Castelbuono e Cefalù. Mercoledì 4 dicembre, il meeting nazionale si terrà alle ore 16 presso il Cine Teatro Grifeo di Petralia Sottana (PA).



Parteciperanno i delegati italiani della rete Geopark, con un collegamento speciale da remoto del presidente mondiale dei Geoparchi UNESCO, Nickolas Zouros. Il dibattito si concentrerà sullo stato attuale dei Geoparchi e sull’avvio di sinergie volte a promuovere la didattica geologica come strumento culturale per comprendere e prevenire i cambiamenti climatici e i loro impatti.



Oltre alle riflessioni scientifiche, l’evento offrirà anche l’opportunità di esplorare l’area del Geopark delle Madonie, che include 22 Comuni della Città Metropolitana di Palermo, un territorio ricco di storia, natura e tradizioni. Un appuntamento di grande rilevanza per la valorizzazione del patrimonio naturale italiano e per il dialogo internazionale sui temi della sostenibilità ambientale.