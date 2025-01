È un luogo unico, la Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” di Santa Maria Maggiore (VB), con i suoi interni totalmente rinnovati, le sue sale eleganti che racchiudono piccoli, grandi capolavori della pittura vigezzina, ma soprattutto custode di quel valore formativo che, fin dalla sua nascita, nel 1878, ne è il vero cuore pulsante.



Fa parte della ricca offerta museale di Santa Maria Maggiore (VB), in Val Vigezzo – insieme al Museo dello Spazzacamino, nuovamente aperto al pubblico da sabato 1 marzo, e alla Casa del Profumo Feminis-Farina, in queste settimane visitabile tutti i weekend – e rappresenta anche un'eccellenza didattica, con i suoi percorsi dedicati ai mestieri dell'arte. In questo momento il percorso della Scuola ospita – fino a domenica 1 giugno, il sabato, la domenica e i festivi dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17 – la mostra “Allievi Maestri Benefattori in dialogo con il contemporaneo”.



Ripartono contemporaneamente anche nel 2025 i corsi dedicati a giovani ed adulti. Tutte le lezioni si terranno a partire da sabato 8 febbraio nelle rinnovate sale del polo museale di Via Rossetti Valentini.



Per informazioni e iscrizioni (scadenza fissata per venerdì 31 gennaio): segreteria@fondazionerossettivalentini.it.



I corsi sono a pagamento (i versamenti sono da intendersi a titolo di donazione a sostegno delle attività della Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”) e saranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti.



CORSO DI DISEGNO E DI PITTURA AD ACQUERELLO

Il corso di disegno e quello di pittura ad acquerello vedranno in cattedra Michele Scaciga che ha frequentato la Scuola del Fumetto e la Scuola Arte & Messaggio di Milano, apprendendo la conoscenza pratica del disegno accademico e della comunicazione visiva. Dal 1991 realizza fumetti, illustrazioni per l'editoria scolastica, dipinti ad olio, acrilico, acquerello, sculture e dal 1997 è attivo nel campo della multimedialità creando videoarte interattiva per musei e cortometraggi. Ha illustrato libri, è stato docente presso la “Rossetti Valentini”, è ideatore di corsi, co-fondatore, e attuale presidente, dell'enciclopedia poetica www.wikipoesia.it. Oggi realizza prevalentemente illustrazioni per libri, cortometraggi e videogame con finalità didattiche e divulgative.



Il corso di disegno è rivolto ai dilettanti, a chi ha capacità intermedie e ad esperti con l’obiettivo di formare e rafforzare la capacità di eseguire disegni figurativi. Nel corso delle lezioni teoriche e pratiche verranno affrontati, tra gli altri, i temi della copia dal vero, della copia da artisti, di luci e ombre, di anatomia e prospettiva. Obiettivo finale del corso la realizzazione di un lavoro personale.



Durata: 10 lezioni, 2h cad.

Inizio lezioni e orario: sabato 8 febbraio, ogni sabato dalle 10.00 alle 12.00

Posti disponibili: min 6, max 10 partecipanti.

Contributo: 200€

Iscrizioni entro il 31/1/25



Il corso di pittura ad acquerello è rivolto ai dilettanti, a chi ha capacità intermedie e ad esperti. Le lezioni di impronta pratica saranno arricchite da rudimenti teorici. Obiettivo finale del corso la realizzazione di un lavoro personale.

Durata: 10 lezioni, 2h cad.

Inizio lezioni e orario: sabato 8 febbraio, ogni sabato dalle 15.00 alle 17.00

Posti disponibili: min 6, max 10 partecipanti.

Contributo: 200€

Iscrizioni entro il 31/1/25



CORSO DI CERAMICA

Il corso di ceramica sarà condotto da Emanuele Antenori, decoratore professionista, che fina dall'infanzia ha studiato e praticato differenti tecniche artistiche, prediligendo l’arte della lavorazione dell’argilla rivolta principalmente a modelli figurativi. Di grande importanza nel suo percorso formativo è l’amicizia che lo lega al rinomato ceramista trentino Pietro Weber, che segue nelle sue attività artistiche ed espositive, collaborando all’allestimento di alcune mostre personali e collettive alle quali partecipa con opere personali. Ha seguito lezioni di ceramica dal Maestro Mathias Och. Da autodidatta studia e approfondisce le ricerche sui metodi e le tecniche per la lavorazione e la cottura di vasellami. Il corso si sviluppa con una prima fase teorica di descrizione dei materiali e degli strumenti da utilizzare. La fase pratica prevede la creazione di una teiera con tazze eseguendo la tecnica a lastra e lavorazione al tornio manuale. Gli oggetti creati saranno poi decorati con la tecnica ad engobbio, cotti e smaltati.



Durata: 6 lezioni, 2h cad.

Inizio lezioni e orario: sabato 8 febbraio, ogni sabato dalle 10.00 alle 12.00

Posti disponibili: min 6, max 10 partecipanti.

Contributo: 200€ comprensivo di materiali, strumenti di lavoro e cottura dei manufatti

Iscrizioni entro il 31/1/25



CORSO DI INTAGLIO ARTISTICO SU LEGNO

Si tratta di uno dei corsi più “longevi” della scuola vigezzina, che ha permesso a decine di appassionati di formarsi in una delle arti più strettamente legate ai luoghi di montagna. Torna dunque il corso di avvicinamento alla tecnica dell’intaglio artistico su legno, in compagnia del Maestro Franco Amodei. Legnamaro autodidatta, da oltre un trentennio maestro di intaglio e scultura lignea alla Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”, Amodei si è perfezionato fino a creare opere lignee di pregio, ora esposte in numerose case private in Italia e all'estero, e ha arricchito le chiese vigezzine di Olgia, Toceno, Re e Santa Maria Maggiore, realizzando in quest'ultima i due splendidi pulpiti ai lati dell’altare principale.



Durata: 10 lezioni, 2h cad.

Inizio lezioni e orario: sabato 8 febbraio, ogni sabato dalle 15.00 alle 17.00

Posti disponibili: min 8, max 14 partecipanti.

Contributo: 200€ comprensivo di materiali e strumenti da lavoro

Iscrizioni entro il 31/1/25



***



Per informazioni e iscrizioni: segreteria@fondazionerossettivalentini.it.

Informazioni e aggiornamenti sulle attività della Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”:

Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”, Santa Maria Maggiore (VB)

WEB: www.fondazionerossettivalentini.it

FB: www.facebook.com/fondazionerossettivalentini

IG: www.instagram.com/fondazione_rossetti_valentini