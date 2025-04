Giornata Mondiale della Terra con LAV

Sono oltre 30 gli appuntamenti in programma fra il 17 e il 22 aprile: cene, aperitivi, proiezioni di film, eventi divulgativi e di confronto organizzati dalle sedi locali LAV, per coinvolgere cittadini e istituzioni in momenti di convivialità.In Piemonte, a Verbania il 17 aprile alle ore 19,15 cena e proiezione del documentario “The Last Pig” presso l’Osteria La Gallina Che Fuma. Per prenotare il proprio posto inviare un messaggio (sms o whatspp) al numero 370/3259705.Gli eventi saranno una proficua occasione di scambio e riflessione sulle conseguenze dell’attuale sistema alimentare su animali, persone e ambiente; su come avvicinarsi all’alimentazione vegetale; su come le amministrazioni locali possono farsi promotrici di politiche di ristorazione collettiva che promuovano una vera sostenibilità.Non mancherà il cibo, quindi, ovviamente 100% plant-based, a dimostrazione del fatto che scegliere di mangiare vegetale non solo è la scelta più etica che si possa fare, ma è anche appagante per il palato, senza la necessità di nessuna rinuncia in fatto di gusto.In un presente sempre più incerto e costellato da notizie allarmanti, LAV invita tutte e tutti a festeggiare la Giornata della Terra partecipando al LAV’s Earth Days di Verbania e a scoprire come le scelte alimentari che ciascuno di noi esprime, riempiendo quotidianamente il carrello della spesa, possono cambiare in meglio le sorti del nostro pianeta e degli animali, costantemente uccisi in nome di un modello di sfruttamento che va superato. Solo in Italia, infatti, sono oltre 630 milioni ogni anno gli animali terrestri che vengono macellati.“Questa è un’occasione importante per scoprire l’alimentazione vegetale e riflettere, in un contesto informale e amichevole, sull’importanza della sinergia tra scelte individuali e politiche istituzionali nel cambiare un sistema che, ad oggi, non rispetta i diritti degli animali, dell’ambiente e neanche delle persone – dichiara Domiziana Illengo, responsabile del settore alimentazione vegana LAV - I LAV’s Earth Days arrivano quest’anno nei giorni vicini alla Pasqua, ricorrenza tipicamente incentrata sull’iper-consumo di prodotti di origine animale e sull’uccisione di individui di poche settimane di vita. Festeggiare le proprie tradizioni e la Terra che tutti noi abitiamo senza crudeltà è possibile e le Giornate della Terra LAV possono essere il punto d’inizio.”