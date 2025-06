"Montagne Senza Confini 2025"

L'Associazione Sentieri degli Spalloni APS ETS presenta il programma completo per il 2025 di “Montagne Senza Confini - Cravariola 150 anni dalla posa dei cippi di confine Italo Svizzero.” Una ricca serie di eventi e iniziative che celebrano il 150° anniversario della posa dei cippi di confine italo-svizzeri in Cravariola, realizzati con il prezioso supporto di enti e associazioni piemontesi, lombarde e ticinesi, in particolare di: Regio Insubrica, il Consiglio Regionale del Piemonte, i comuni di Crevoladossola, Crodo, Montecrestese, e Campo Vallemaggia e i patrocini della Provincia di Varese e della Provincia di Verbania.Il programma, inaugurato con successo lo scorso 31 maggio con l’inaugurazione della Mostra "Cravariola: l'alpe della Dote" e, con l'inizio delle riprese dell'omonimo documentario a cura di Lutea Produzioni, entra nel vivo con eventi che coinvolgeranno pubblico di ogni età e provenienza e che si svilupperà fra Ossola, Varese e Ticino.Il primo appuntamento chiave sarà sabato 19 luglio, con un imperdibile evento escursionistico, culturale e conviviale.I partecipanti partiranno da Campo Vallemaggia (CH) per raggiungere il confine Italo-Svizzero in Cravariola. Durante questa giornata, verrà ufficialmente inaugurato un tratto del nuovo “Sentiero dei Cippi”, un percorso che ripercorre le storiche orme di G.P. Marsh, figura di riferimento nella delimitazione dei confini in Cravariola. (In caso di maltempo, la manifestazione verrà posticipata a sabato 23 agosto). La giornata è organizzata in collaborazione con gli amici di Val Rovana è….L'impegno dell'associazione nel promuovere e tutelare i sentieri e i territori di contrabbando e di confine, prosegue con altri appuntamenti significativi:Sabato 27 settembre a Castiglione Olona (Varese): "Intrecci di frontiera – Il Contado del Seprio e la fami-glia Orelli". Un'escursione culturale in collaborazione con l'Associazione In Cammino La Via Francisca del Lucomagno ETS.Sabato 18 ottobre a Crodo (Foro Boario) – “Storie Verticali”, con la presentazione ufficiale del documen-tario “Cravariol:L'alpe delle dote”.Sabato 15 novembre a Castronno (Varese), presso “Materia Spazio Libero”, Via Confalonieri n. 5: "Intrecci di frontiera, Storie Verticali". Anche questo appuntamento è in collaborazione con l'Associazione In Cammino La Via Francisca del Lucomagno ETS.“Siamo entusiasti di offrire un programma così articolato e significativo per celebrare un anniversario tan-to importante,” afferma Nori Botta, presidente dell’Associazione Sentieri degli Spalloni - “Questi eventi non sono solo un'occasione importante per riscoprire luoghi e storie affascinanti, ma anche un invito a riflettere sull'importanza della collaborazione e della valorizzazione del nostro patrimonio transfrontalie-ro, che ci unisce al di là dei confini.”L'Associazione Sentieri degli Spalloni invita tutti a partecipare a queste iniziative, per esplorare la ricchez-za culturale e naturale delle Alpi, vivendo esperienze uniche tra storia, escursioni e convivialità.Le iscrizioni per l’evento del 19 luglio, sono aperte sino a giovedì 10 luglio.Trovate tutti i dettagli e approfondimenti del programma sul sito www.sentierideglispalloni.com e sui ca-nali social ufficiali.https://www.facebook.com/SentieridegliSpallonihttps://www.instagram.com/sentieri_spalloni_ossola/PROGRAMMA:SABATO 19 LUGLIO -CAMPO VALLEMAGGIA (CH) / CRAVARIOLA (I)SENTIERO DEI CIPPI: SULLE ORME DI G.P. MARSHEvento escursionistico, culturale e conviviale adatto a tutte le fasce di età, ed inaugurazione di un tratto del “Sentiero dei Cippi”: sulle orme di G. P. Marsh.(in caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata a sabato 23 agosto)In collaborazione con Associazione Val Rovana è…Difficoltà: TuristicaSviluppo: km 9,300Dislivello in salita mt. 300Dislivello in discesa mt. 200Tempi di effettivo cammino: h.2:40andata e ritorno (escluso soste per visite)ore 5:30Partenza da Masera con mezzi messi a disposizione dall’organizzazione.ore 8:00Arrivo previsto a Campo VM (CH) presso infopoint, pausa caffè.ore 8:30Visita guidata di Campo Vallemaggia a seguire escursione sino a Cimalmotto (oppure spostamento in bus) - visita al paese.ore 10:30Escursione sino al Confine Italo/Svizzero (oppure, per un tratto servizio bus/navetta).ore 12:00Cerimonia al confine in ricorrenza del 150° della posa dei cippi di Confine ed inaugurazione nuovo “Sentiero dei cippi: sulle orme di G. P. Marsh”.ore 13:00Polentata in musica (zona Garette di Cimalmotto)con la partecipazione della bandella folkloristica di Montecrestese WILFOLK Band.ore 17:00 Rientro da Cimalmotto in bus.ore 19:30Arrivo previsto a Masera (le tempistiche potranno subire lievi modifiche).Per informazioniGianfranco: cell. +39 366 932 9945Maruska: mob. +41 79 202 59 73Iscrizioni dal 2 giugno, entro e non oltre il 10 luglio (posti limitati)Moduli scaricabili sul sito www.sentierideglispalloni.comCostiComprensivi di trasporto/colazione/pranzo/ accompagnamento e piccolo ricordoPacchetto completo: €/CHF 65,00senza trasferimento: €/CHF 35,00È possibile partecipare al solo pranzo con prenotazione entro mercoledì 16 luglio (o 20 agosto in caso di maltempo) al costo di €/CHF 25,00 (polenta con contorno-bevanda-dolce e caffè)SABATO 27 SETTEMBRE - CASTIGLIONE OLONA (VARESE)“Intrecci di frontiera – Il Contado del Seprio e la famiglia Orelli”Escursione culturale escursionisticain collaborazione con Associazione In CamminoLa Via Francisca del Lucomagno ETSore 6:30 Partenza in pullman da Domodossola.ore 8:00 Arrivo previsto a Castiglione Olona.ore 9:00 Inizio visita guidata e breve escursione.ore 12:30 Pausa pranzo.ore 15:30 Rientro.ore 17.00 Arrivo previsto a Domodossola.(Le tempistiche potranno subire lievi modifiche)costo €/CHF 50,00 (escluso pranzo)Il costo comprende trasferimento, accompagnamento, visite guidate e piccolo ricordoSenza trasferimento: €/CHF 20,00SABATO 18 OTTOBRECRODO FORO BOARIO LA MINIERA - STORIE VERTICALIin collaborazione con la Pro Loco di Crodoore 17:00Storie Verticali Proiezione della prima del documentario “L’alpe della dote” a cura di Lutea Produzioni.Regia Marzio Bartolucci, sceneggiatura Arianna Giannini, fotografia e montaggio Pixelpro Videoproduzioni.Parteciperà il Coro Valgarina di Montecrestese.A seguire momento conviviale: “Sapori senza confini”, INGRESSO AD OFFERTA LIBERASABATO 15 NOVEMBRE - CASTRONNO (VARESE)Intrecci di frontiera, Storie Verticali“Materia Spazio Libero”, Via Confalonieri n. 5in collaborazione con Associazione In Cammino La Via Francisca del Lucomagno ETSore 17:00 Intrecci di frontiera: Storie VerticaliProiezione documentario Cravariola: L’Alpe della Dote.Spazio musicale a cura di CTF OssolaAperitivo a buffet con prodotti del territorio. Ingresso ad offerta libera