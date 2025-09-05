Ossola in Jazz per Tones Teatro Natura

Sabato 6 e domenica 7 settembre, il borgo di Ghesc diventerà palcoscenico di 5 set in due giornate, con l’alternarsi di 12 musicisti della scena jazz locale e nazionale, tra i più apprezzati e riconosciuti.



A impreziosire l’esperienza sarà la residenza d’artista del sassofonista, compositore e improvvisatore Tino Tracanna, figura di spicco del jazz italiano, che porterà la propria ricerca musicale in dialogo con il borgo e con l’eredità letteraria di Calvino.

I concerti avranno inizio alle ore 16; il pubblico è invitato a ritrovarsi alle 15.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta a Montecrestese, per raggiungere a piedi Ghesc con una breve passeggiata di circa 15 minuti.



Le Residenze d’artista pensate da Fondazione Canova e da Tones Teatro Natura sono pensate per promuovere la produzione creativa in luoghi che sono fonte d’ispirazione valorizzando il talento degli artisti e i luoghi che li ospitano, confermando il borgo come luogo di rigenerazione non solo architettonica, ma anche culturale ed emozionale.



Così Maddalena Calderoni, direttore artistico e ideatrice di Tones Teatro Natura: «questa collaborazione è particolarmente preziosa per la fondazione Tones on the Stones che si configura sempre di più come un centro di produzione culturale e per lo spettacolo dal vivo. La possibilità di ospitare in residenza artisti e creativi, diventa fondamentale e consente di far cogliere agli artisti l’energia non solo di Tones Teatro Natura ma anche quella del meraviglioso territorio circostante».



Spiega il presidente di Fondazione Canova, Maurizio Cesprini: «È un piacere per noi collaborare con Maddalena Calderoni e Tones Teatro Natura. Condividiamo gli stessi obiettivi: far crescere il territorio, pensare all’ambiente e guardare al futuro con un equilibrio capace di generare bellezza. Noi lo facciamo con l’architettura, convinti che il patrimonio in pietra che caratterizza l’Ossola non debba andare perduto. Tones lo fa attraverso con la sua Stagione multidisciplinare. Entrambi lavoriamo per creare un’economia che includa le maestranze locali, sostenendo la trasmissione di un sapere unico».



Programma Ossola in Jazz



Sabato 6 settembre – Ore 16.00

Leggerezza | Simone Locarni (piano), Paolo Pasqualin (batteria)

Esattezza | Davide Sartori (chitarra), Lorenzo Blardone (piano), Roberto Mattei (basso), Massimiliano Salina (batteria)

Rapidità | Tino Tracanna (sax), Simone Locarni (piano), Massimiliano Salina (batteria)

Aperitivo finale di ogni spettacolo con i Produttori Ossolani.



Domenica 7 settembre – Ore 16.00

Visibilità | Fabrizio Spadea (chitarra), Roberto Olzer (piano), Ashti Abdo (polistrumentista e voce)

Molteplicità | Sonia Spinello (voce), Ashti Abdo (voce e strumenti), Eugenia Canale (piano)

Aperitivo finale di ogni spettacolo con i Produttori Ossolani.



Maggiori info e biglietti

www.tonesteatronatura.com/programma/ossola-in-jazz-le-americane-di-calvino-e-le-sue-improvvisazioni/

