Concluso Orizzonti Summer Camp

Protagonisti 29 ragazzi tra i 13 e i 16 anni, appartenenti alla squadra Esordienti della società calcistica Ornavassese, accompagnati da un team multidisciplinare di 5 professionisti e ospiti d’eccezione: un preparatore atletico di Serie A Italiana di calcio, un allenatore ed ex atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica, un fisioterapista professionista, un nutrizionista e una psicoterapeuta esperta in team building e mental coaching.



L’obiettivo del campus: offrire un’esperienza concreta di crescita individuale e collettiva, unendo per la prima volta sport, relazioni, educazione emotiva e valorizzazione del territorio (inteso come aziende ed enti pubblici).



Presentato al territorio il piano di Orizzonti per il futuro dal titolo “Supererò-i”: 6 eventi giovanili in 12 mesi di cui 2 già nel 2025 in collaborazione con scuole, istituzioni, aziende ed associazioni.



I giovani chiedono futuro



L’iniziativa nasce in risposta a un disagio diffuso tra le nuove generazioni, documentato da un’indagine condotta nel 2024 su 1.866 ragazzi della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, tra gli 11 e i 19 anni. Dai dati emerge che:



● 2 giovani su 3 non hanno fiducia in se stessi

● il 65% dei giovani guarda al futuro con ansia e paura

● il 34% dei giovani ritiene di non aver accessi a luoghi di ascolto e supporto sociale/psicologico



Su 1866 testimonianze raccolte emerge che:



● i giovani chiedono strumenti di crescita

● i giovani chiedono più spazi di ascolto e eventi sociali

● i giovani chiedono opportunità per costruire un proprio futuro in Italia





NASCE “ORIZZONTI”: UNA RISPOSTA CONCRETA alle richieste dei giovani





Nasce il Progetto Orizzonti, iniziativa educativa e sociale rivolta ai giovani e promossa da Progetto Orizzonti Associazione Non Profit per unire territori, aziende e comunità nel costruire percorsi di formazione, relazione e fiducia.



In collaborazione con NaturaBenessereCultura e Agenzia Comunicativa Saved SRL, il patrocinio di Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e l’interesse di Regione Piemonte, l’associazione ha come scopo quello di proporre eventi, campus ed esperienze formative che mettano al centro le nuove generazioni come risorsa fondamentale per il futuro delle comunità.



Il primo evento, conclusosi in Val Bognanco è stato Orizzonti Summer Camp, una

settimana di crescita, formazione e orientamento giovanile.



Un trampolino di lancio utile a presentare al territorio le prossime iniziative

dedicate ai giovani del VCO: 6 serate di cui 2 già nel 2025 dal titolo “Supererò-i”.



Obiettivo degli appuntamenti: coinvolgere giovani e porli in comunicazione con

scuole, istituzioni, aziende e associazioni per discutere di problemi e disagi

attuali, fornendo strumenti e strategie utili ad un supporto adolescenziale.



1) SMETTILA DI SENTIRTI DIVERSO!

I BES (bisogni educativi speciali) a confronto.

Strumenti e strategie per Giovani, famiglie e insegnanti



2) TROVATI UN LAVORO!

Giovani e aziende si incontrano per offrirsi un lavoro



“L’idea nasce da una tendenza sociale che riflette un disagio radicato e ignorato”

- dice Anna Rossoni, Presidente Associazione Progetto Orizzonti e psicoterapeuta - “Oggi molti giovani, per mancanza di opportunità e strumenti, non credono nel futuro o lo cercano altrove, contribuendo al declino demografico, economico e turistico dei piccoli centri. Secondo l’ISTAT, oltre il 40% dei Comuni italiani sotto i 5.000 abitanti ha perso residenti under 35 negli ultimi dieci anni.”





I VALORI DEL PROGETTO



Orizzonti nasce in collaborazione con NaturaBenessereCultura, brand radicato nel

territorio che promuove uno stile di vita sostenibile in cui ambiente, benessere personale e crescita culturale sono alla base del benessere collettivo. A supportare lo sviluppo strategico e la comunicazione del progetto, Saved – Idee da vendere, agenzia creativa che accompagna Orizzonti come modello virtuoso di innovazione sociale e territoriale.



Il progetto si pone un duplice obiettivo: rafforzare il benessere giovanile e rigenerare le comunità locali attraverso cultura, sport, natura e relazioni significative.



“Intendiamo creare spazi sicuri e comunitari per crescere insieme, scoprirsi e costruire fiducia: campus estivi, laboratori, incontri e percorsi progettati

con il supporto di professionisti, imprese e istituzioni, mettendo in connessione scuola, sport, comunità locali e lavoro.” - dice Anna Rossoni, Presidente Associazione Progetto Orizzonti e psicoterapeuta.