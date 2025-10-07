Mostra diffusa “Manimali”

L’artista internazionale Guido Daniele, conosciuto in tutto il mondo per le sue “Manimali”, le celebri mani dipinte che si trasformano in animali, ha firmato e regalato alla Val Bognanco un murale di 21 mtq., collocato nel cuore della valle, in Piazza San Lorenzo. L’inaugurazione, avvenuta lo scorso 4 ottobre, ha promosso la nuova mostra tra i borghi della valle con alcune delle opere dell’artista. Si tratta di una mostra all’aria aperta che invita alla tutela della fauna, della flora e dell’ambiente montano. Un gesto d’amore verso il luogo dell’infanzia dove Daniele ha imparato ad amare la montagna, ma anche di sensibilizzazione sul tema del sottile equilibrio tra uomo e natura.
L’opera, già destinata a diventare un’icona territoriale e culturale, è un progetto creativo di NaturaBenessereCultura e Saved, agenzia di marketing e comunicazione, che insieme a Guido Daniele e Comune di Bognanco hanno tagliato il nastro rosso di una mostra a cielo aperto: un itinerario diffuso che attraversa i borghi della valle e accoglie, oltre al murale, 12 manimali originali, installazioni che resteranno visitabili a tempo indeterminato.
“La mia donazione di un dipinto murale di 21 mtq. nella Piazza di S. Lorenzo, mi ha richiesto 2 mesi di lavoro ed il suo messaggio e' di invitare a salire in Alta Val Bognanco per conoscere e rispettare: la fauna, la flora, la architettura e la natura autoctona nel suo complesso. Gli animali guardano serenamente lo spettatore umano, che sta entrando nella loro casa, dove sono da sempre e si spera lo saranno per sempre, amati, protetti e rispettati. Ho voluto fare diventare questo dipinto una "opera collettiva", invitando a dipingere un fiore, un animale o una semplice macchia di colore, alle persone piu' anziane o piu' giovani del paese, ad amici, parenti o turisti di passaggio, ponendo poi la loro firma nel riquadro a destra nel murale. Questo dipinto con le sue firme, durera' decine di anni ed i bambini di oggi diventeranno adulti ritrovandosi a far parte del luogo.”
Guido Daniele
Il progetto dell’agenzia creativa Saved, creatrice del brand NaturaBenessereCultura, e dell’artista internazionale Guido Daniele nasce con un duplice scopo: rispondere al crescente spopolamento delle montagne alpine con una campagna di sensibilizzazione e di tutela del patrimonio floro-faunistico della valle.
Parte del ricavato della vendita delle fine-art originali firmate dall’artista, delle libere donazioni e dei ricavi futuri del brand NBC saranno devoluti all’associazione non profit “Progetto Orizzonti” e destinati a iniziative formative e sociali per i giovani del VCO (Verbano-Cusio-Ossola).
La scelta di un murale nasce per comunicare un messaggio concreto e donare al territorio un’opera duratura. L’invito è rivolto ai fruitori dell’opera, ai turisti, alle istituzioni e agli organi di governo, alle gallerie d’arte e ai magazine culturali, alle aziende, alle agenzie di comunicazione, di stampa e di pubblicità: l’arte è ancora il miglior mezzo per comunicare, per emozionare e per avere un impatto sulle persone e sul mondo.
“Il nostro progetto creativo è stato proporre un murale nella piazza del paese di San Lorenzo per invitare i turisti a salire, conoscere e apprezzare l’alta valle con le sue straordinarie bellezze. Comunicare attraverso l’arte in luoghi pubblici è un modo
per cercare di cambiare e migliorare il mondo.”
Saved e NaturaBenessereCultura
Il murale. Nel dettaglio, il murale è un’opera pittorica di metri 3 x 7, realizzata con la tecnica della pittura e aerografia. L'impatto prodotto, frutto di un anno di ideazione e due mesi di lavoro, dà l’impressione all’osservatore di fondersi con l’ambiente circostante.
La mostra “Manimali”. L’opera appartiene ad una campagna creativa di valorizzazione territoriale che non si esaurisce con il vernissage: inaugurata, insieme al dipinto, una mostra a cielo di alcune opere dell’artista. 12 “manimali”, titolo che deriva dall’unione dei termini “mani” e “animali”: riproduzioni di handpainting raffiguranti animali di montagna e non. La mostra rimarrà esposta a tempo indeterminato e l’itinerario, completamente gratuito, proporrà ai visitatori un viaggio immersivo tra opere e borghi di montagna, e un trekking dal sapore culturale oltre che naturale.
Presto uscirà il Documentario che ho prodotto con Saved e NaturaBenessereCultura. Lo stiamo registrando da un anno: racconterà tutti i dietro le quinte dell’opera, dall’idea ai lunghi mesi di lavoro.”
Guido Daniele
Insieme, murale, itinerario e documentario compongono un progetto di arte pubblica che unisce qualità estetica, messaggio ambientale e creatività comunicativa.
L’artista. Nato a Soverato (CZ) nel 1950, vive e lavora a Milano. Si forma al Liceo Artistico di Brera (1964–1968) e si diploma all’Accademia di Belle Arti di Brera nel 1972, indirizzo Scultura. Tra il 1972 e il 1974 vive per mesi in India, a Dharamsala, dove riceve gli insegnamenti del maestro Champala per le pittura delle Tankas (dipinti religiosi tibetani).
Espone dal 1968 in personali e collettive. Dal 1972 lavora come illustratore iperrealista per editoria e pubblicità, sperimentando tecniche diverse e costruendo un lessico visivo riconoscibile per precisione, luce e dettaglio. Dal 1986 perfeziona l’uso dell’aerografo, realizzando fondali di grande formato (fino a 400 m²) per fotografia artistica, advertising, spot e programmi televisivi; in parallelo firma trompe-l’œil in contesti privati e spazi pubblici. Dal 1990 introduce il body painting in campagne, eventi moda e installazioni, innestando un dialogo maturo fra arte, fotografia e comunicazione.
Nel 2000 avvia il progetto che lo consacra a livello internazionale: le Manimali, mani dipinte che si trasformano in animali. Un alfabeto visivo immediato, capace di emozionare e veicolare messaggi etici con forza iconica. L’impegno per la tutela della fauna e per cause sociali lo porta a collaborare, fra gli altri, con WWF, Jane Goodall Institute, Dolphin Aid, Innocence in Danger, PLAN, APNEEF e Liliane Fonds.
Tutte le opere sono consultabili e acquistabili su: https://naturabenesserecultura.it/landing-manimali-handimals-2025/
Mostra diffusa “Manimali”
