Mostra diffusa “Manimali”

L’artista internazionale Guido Daniele, conosciuto in tutto il mondo per le sue “Manimali”, le celebri mani dipinte che si trasformano in animali, ha firmato e regalato alla Val Bognanco un murale di 21 mtq., collocato nel cuore della valle, in Piazza San Lorenzo. L’inaugurazione, avvenuta lo scorso 4 ottobre, ha promosso la nuova mostra tra i borghi della valle con alcune delle opere dell’artista. Si tratta di una mostra all’aria aperta che invita alla tutela della fauna, della flora e dell’ambiente montano. Un gesto d’amore verso il luogo dell’infanzia dove Daniele ha imparato ad amare la montagna, ma anche di sensibilizzazione sul tema del sottile equilibrio tra uomo e natura.L’opera, già destinata a diventare un’icona territoriale e culturale, è un progetto creativo di NaturaBenessereCultura e Saved, agenzia di marketing e comunicazione, che insieme a Guido Daniele e Comune di Bognanco hanno tagliato il nastro rosso di una mostra a cielo aperto: un itinerario diffuso che attraversa i borghi della valle e accoglie, oltre al murale, 12 manimali originali, installazioni che resteranno visitabili a tempo indeterminato.“La mia donazione di un dipinto murale di 21 mtq. nella Piazza di S. Lorenzo, mi ha richiesto 2 mesi di lavoro ed il suo messaggio e' di invitare a salire in Alta Val Bognanco per conoscere e rispettare: la fauna, la flora, la architettura e la natura autoctona nel suo complesso. Gli animali guardano serenamente lo spettatore umano, che sta entrando nella loro casa, dove sono da sempre e si spera lo saranno per sempre, amati, protetti e rispettati. Ho voluto fare diventare questo dipinto una "opera collettiva", invitando a dipingere un fiore, un animale o una semplice macchia di colore, alle persone piu' anziane o piu' giovani del paese, ad amici, parenti o turisti di passaggio, ponendo poi la loro firma nel riquadro a destra nel murale. Questo dipinto con le sue firme, durera' decine di anni ed i bambini di oggi diventeranno adulti ritrovandosi a far parte del luogo.”Guido DanieleIl progetto dell’agenzia creativa Saved, creatrice del brand NaturaBenessereCultura, e dell’artista internazionale Guido Daniele nasce con un duplice scopo: rispondere al crescente spopolamento delle montagne alpine con una campagna di sensibilizzazione e di tutela del patrimonio floro-faunistico della valle.Parte del ricavato della vendita delle fine-art originali firmate dall’artista, delle libere donazioni e dei ricavi futuri del brand NBC saranno devoluti all’associazione non profit “Progetto Orizzonti” e destinati a iniziative formative e sociali per i giovani del VCO (Verbano-Cusio-Ossola).La scelta di un murale nasce per comunicare un messaggio concreto e donare al territorio un’opera duratura. L’invito è rivolto ai fruitori dell’opera, ai turisti, alle istituzioni e agli organi di governo, alle gallerie d’arte e ai magazine culturali, alle aziende, alle agenzie di comunicazione, di stampa e di pubblicità: l’arte è ancora il miglior mezzo per comunicare, per emozionare e per avere un impatto sulle persone e sul mondo.“Il nostro progetto creativo è stato proporre un murale nella piazza del paese di San Lorenzo per invitare i turisti a salire, conoscere e apprezzare l’alta valle con le sue straordinarie bellezze. Comunicare attraverso l’arte in luoghi pubblici è un modoper cercare di cambiare e migliorare il mondo.”Saved e NaturaBenessereCulturaIl murale. Nel dettaglio, il murale è un’opera pittorica di metri 3 x 7, realizzata con la tecnica della pittura e aerografia. L'impatto prodotto, frutto di un anno di ideazione e due mesi di lavoro, dà l’impressione all’osservatore di fondersi con l’ambiente circostante.La mostra “Manimali”. L’opera appartiene ad una campagna creativa di valorizzazione territoriale che non si esaurisce con il vernissage: inaugurata, insieme al dipinto, una mostra a cielo di alcune opere dell’artista. 12 “manimali”, titolo che deriva dall’unione dei termini “mani” e “animali”: riproduzioni di handpainting raffiguranti animali di montagna e non. La mostra rimarrà esposta a tempo indeterminato e l’itinerario, completamente gratuito, proporrà ai visitatori un viaggio immersivo tra opere e borghi di montagna, e un trekking dal sapore culturale oltre che naturale.Presto uscirà il Documentario che ho prodotto con Saved e NaturaBenessereCultura. Lo stiamo registrando da un anno: racconterà tutti i dietro le quinte dell’opera, dall’idea ai lunghi mesi di lavoro.”Guido DanieleInsieme, murale, itinerario e documentario compongono un progetto di arte pubblica che unisce qualità estetica, messaggio ambientale e creatività comunicativa.L’artista. Nato a Soverato (CZ) nel 1950, vive e lavora a Milano. Si forma al Liceo Artistico di Brera (1964–1968) e si diploma all’Accademia di Belle Arti di Brera nel 1972, indirizzo Scultura. Tra il 1972 e il 1974 vive per mesi in India, a Dharamsala, dove riceve gli insegnamenti del maestro Champala per le pittura delle Tankas (dipinti religiosi tibetani).Espone dal 1968 in personali e collettive. Dal 1972 lavora come illustratore iperrealista per editoria e pubblicità, sperimentando tecniche diverse e costruendo un lessico visivo riconoscibile per precisione, luce e dettaglio. Dal 1986 perfeziona l’uso dell’aerografo, realizzando fondali di grande formato (fino a 400 m²) per fotografia artistica, advertising, spot e programmi televisivi; in parallelo firma trompe-l’œil in contesti privati e spazi pubblici. Dal 1990 introduce il body painting in campagne, eventi moda e installazioni, innestando un dialogo maturo fra arte, fotografia e comunicazione.Nel 2000 avvia il progetto che lo consacra a livello internazionale: le Manimali, mani dipinte che si trasformano in animali. Un alfabeto visivo immediato, capace di emozionare e veicolare messaggi etici con forza iconica. L’impegno per la tutela della fauna e per cause sociali lo porta a collaborare, fra gli altri, con WWF, Jane Goodall Institute, Dolphin Aid, Innocence in Danger, PLAN, APNEEF e Liliane Fonds.Tutte le opere sono consultabili e acquistabili su: https://naturabenesserecultura.it/landing-manimali-handimals-2025/