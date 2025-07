Da Feriolo alla Pan-American Highway per solidarietà

Fabio e Cristiano, amici da oltre vent’anni, stanno per compiere un’impresa speciale: percorrere a bordo di Harley Davidson d'epoca i 33.000 chilometri della leggendaria Pan-American Highway, il percorso su strada più lungo del mondo, che collega la punta più a nord dell'Alaska con il capo estremo della Patagonia, in Argentina.



L’obiettivo è raccogliere almeno 1 euro per ogni miglio percorso, per un totale di 33.000 euro, a favore di Casa Sollievo Bimbi di VIDAS, primo hospice pediatrico della Lombardia. Alla causa hanno aderito anche altri 6 piloti appassionati di motociclette vintage, provenienti da tutta Europa, che si uniranno all’impresa. Il viaggio è iniziato il 12 luglio e si concluderà intorno alla metà di agosto.



Questo viaggio ha un significato profondo, perché nasce in memoria di Greta, figlia di un caro amico di Fabio e Cristiano: Andrea.



Nel 2011, a soli 8 anni, a Greta fu diagnosticato un tumore cerebrale molto aggressivo. La sua malattia fu affrontata con una forza straordinaria da lei e dalla sua famiglia. In quel percorso difficile, VIDAS fu accanto a loro, garantendo cure palliative a domicilio e permettendo a Greta di rimanere nel calore della propria casa, circondata da ciò che conosceva e che amava, insieme alla sua sorellina Marta, oggi oncologa. Greta è mancata poco prima di compiere 9 anni, lasciando un segno profondo in chi l’ha conosciuta.



Quel sostegno, fatto di cure ma anche di ascolto e vicinanza, ha ispirato la famiglia di Greta a sostenere VIDAS e a contribuire alla nascita di Casa Sollievo Bimbi, che oggi accoglie bambini con malattie gravissime e inguaribili. È anche grazie alla sua storia che questo luogo speciale esiste, e continua ogni giorno a prendersi cura della fragilità con amore e competenza.



Per contribuire a finanziare le cure di Casa Sollievo Bimbi, Andrea, da sempre appassionato di corse in montagna, partecipò due anni fa alla Everest Trail Race in Nepal, uno degli itinerari più duri al mondo, caratterizzato da oltre 26.000 metri di dislivello. Oggi, Fabio e Cristiano prendono il testimone da Andrea, affrontando una nuova e altrettanto impegnativa sfida, questa volta su due ruote.



Un viaggio che nasce dall’amicizia

Fabio lavora nel soccorso alpino, ed è proprio sulle vette che ha conosciuto Andrea. Negli anni, Cristiano si è unito al gruppo e l’amicizia si è allargata. Insieme, Fabio e Cristiano condividono anche l’esperienza di Patina Garage, garage per appassionati di Harley Davidson d’epoca che hanno fondato a Pianfei, nel cuneese. Da questa esperienza è nata anche la passione per i viaggi in moto d’epoca, che nel tempo si è trasformata in una vera e propria vocazione per l’avventura su due ruote.



La Pan-American Highway: il leggendario road-trip più lungo del mondo

Negli anni, attraverso Patina Garage, sono stati organizzati numerosi itinerari per motociclisti, ma questa nuova impresa Panamericana è qualcosa di diverso: un viaggio che unisce il desiderio di esplorare un impegno concreto a favore dei bambini che hanno bisogno di cure palliative.

La Pan-American Highway è la rete stradale più lunga del mondo: si estende per oltre 30.000 chilometri, attraversando 20 Stati e almeno 10 ecosistemi diversi. Una strada leggendaria che attraversa paesaggi unici, dalla tundra artica ai deserti, dalle foreste pluviali alle Ande, per terminare nella maestosa Terra del Fuoco.



Il team e la sfida

Il team che affronterà questa impresa è composto da otto persone tra i 50 e i 60 anni, provenienti da Italia, Svizzera, Francia e Inghilterra, con professioni diverse, ma unite dalla passione per le motociclette d'epoca. Ci sono ingegneri, imprenditori, un ex poliziotto e un’impiegata alle Poste, nonché esperta meccanica. La sfida inizia con il tratto più difficile: la Dalton Highway, che parte da Prudhoe Bay, la punta più settentrionale dell'Alaska. Qui, su strade remote e sterrate, le Harley Davidson vintage – con più di 50 anni di storia alle spalle – richiederanno un’attenzione particolare, ma la manutenzione sarà necessaria lungo tutto il percorso, poiché ogni chilometro porterà nuove sfide meccaniche, dalle lunghe distanze ai terreni impervi. Per questo la compagna di uno dei piloti seguirà la carovana con un van carico di pezzi di ricambio, tende, sacchi a pelo e 100 chili di pasta!

Il gruppo proseguirà poi verso il Canada, gli Stati Uniti e il Sud America, fino alla Terra del Fuoco. Negli Stati Uniti, il convoglio si allargherà con l’arrivo di amici e altri appassionati, che si uniranno all’impresa, rendendo la carovana ancora più numerosa.



Sostegno al viaggio di Greta

L’impresa sarà documentata sui canali social di VIDAS e Patina Garage, permettendo a tutti di seguire il progresso del viaggio e contribuire al sostegno di una causa importantissima per la qualità della vita dei bambini che soffrono di malattie inguaribili.