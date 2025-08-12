Presentata la Sagra della Patata 2025

L'evento, che lo scorso anno ha conquistato l'ambito riconoscimento di "Sagra di Qualità", si conferma un punto di riferimento per la buona cucina, l'intrattenimento e l'impegno verso la sostenibilità.



L'edizione di quest'anno si aprirà in grande stile giovedì 28 agosto con un "Opening Event" dedicato ai giovani, a partire dalle ore 19:00. Aperitivi, panini, salamelle e patatine faranno da cornice a una serata esplosiva con i DJ Matrix e DJ Sebbo.



Un programma ricco di musica, gusto e tradizione.

La Sagra vera e propria prenderà il via venerdì 29 agosto. I riflettori si accenderanno sulla Mostra Mercato Arte e Sapori Alto Piemonte con produttori e artigiani di eccellenza, legati all’evento che si svolge ogni anno in autunno a Villa Giulia, Verbania¬ e sullo stand della Pro Loco, dove sarà possibile acquistare le rinomate patate nostrane e partecipare al "Concorso della Patata". La serata proseguirà con il concerto dei nostrani Delta Vibe e a seguire DJ Panico nell'area giovani, mentre sul palco principale l'Orchestra Stefano Teruggi farà ballare tutti con una serata danzante.



Il divertimento continua sabato 30 agosto con la band ossolana Wine Hot nell'area giovani, seguita da una serata disco con DJ Veleno e la special guest Lady Ross. Per gli amanti del liscio, il palco centrale ospiterà l'Orchestra I Vicini di Casa.



Non solo festa: cultura, sostenibilità e sicurezza al centro.

La giornata di domenica 31 agosto inizierà con le visite guidate alle bellezze di Montecrestese (info su www.promontecrestese.it o al 3471641244). Il ristorante aprirà anche a mezzogiorno con servizio ai tavoli, e nel pomeriggio spazio alla musica con l’Orchestra del Sottobosco e uno spettacolo Country dei Brigliesciolte. La serata si riscalderà con un tributo agli 883 con i Megamax e a seguire Jordan DJ nell'area giovani, mentre l'orchestra Romanet Band animerà l'altro palco con una serata danzante.



L'ultimo giorno di festa, lunedì 1 settembre, vedrà esibirsi i locali The Others nell'area giovani, con il Dj Tanza, immancabile a concludere la serata. Sul palco centrale, gran serata danzante finale, faranno ballare il pubblico l’orchestra Matteo Tarantino con ospite Salvatore Ranieri, il Cantante della Solidarietà.



Sagra di Qualità: un grande impegno di volontari.

La Sagra della Patata si conferma un evento a tutto tondo, investendo sulla qualità dei prodotti a km zero, sulla buona cucina e sul rispetto dell'ambiente e del territorio. L'anima "EcoFesta" della sagra è più viva che mai, con raccolta differenziata, posate di acciaio, vettovaglie compostabili e detersivi ecolabel. La Sagra promuove come sempre anche il "PataBag", l'iniziativa contro lo spreco alimentare che permette di portare a casa gli avanzi.



La sicurezza è una priorità: la Sagra è un ambiente dove non vengono venduti superalcolici, con l'introduzione di cocktail a basso contenuto alcolico, per promuovere un divertimento sano e rispettoso. È stato implementato il sistema di sicurezza e il controllo dei volumi sonori degli spettacoli per minimizzare l'inquinamento acustico.

Anche quest'anno, sarà attivo il servizio navetta gratuito da venerdì a lunedì, dalle 20:00 alle 03:30, con partenza dalla stazione FS di Domodossola per raggiungere l'area festa.

Una novità di questa edizione è la collaborazione con l'Istituto Marconi Galletti Einaudi di Domodossola, un progetto annuale che permetterà agli studenti di presentare il proprio istituto in sagra e di lavorare attivamente all'interno delle attività della Pro Loco.

Come sempre, la Sagra garantirà: il servizio ai tavoli (senza code, con accompagnamento diretto), spettacoli gratuiti, parcheggio gratuito regolamentato e illuminato, e un'area Baby Pit Stop dedicato alle mamme che allattano, sostenuta quest’ anno anche da Unicef, che si pone come obiettivo la realizzazione di aree simili su tutto il territorio italiano, a supporto di questo momento importante e naturale.



La Sagra della Patata vi aspetta per offrire divertimento in sicurezza, qualità nell'accoglienza e il desiderio di offrire sempre il meglio! Il programma completo è consultabile sul sito o sui canali social ufficiali.



https://promontecrestese.it/sagra-della-patata/

www.sagreossola.it



