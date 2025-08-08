La Pedalata delle Stelle VCO 2025 è organizzata dall’Associazione “A Casa di Alice APS” di Verbania, con il patrocinio di: Regione Piemonte, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Città di Verbania, Parco Nazionale della Valgrande, Fondazione Comunitaria del VCO, Unione Industriali del VCO, 14 Comuni attraversati dal percorso e con il supporto tecnico di FIAB-VCO e DG-Servizi.



Se sei appassionato di natura, storia e avventura, non puoi perderti la Pedalata delle Stelle, l’evento che unisce sport, scoperta e convivialità nel cuore del VCO. Tra le tappe più suggestive di questa iniziativa, una sosta speciale sarà nel centro storico di Vogogna, sede del Parco Nazionale della Val Grande.



Durante questa tappa, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nella bellezza di uno dei borghi più affascinanti della zona, conosciuto per il suo castello e le sue vie medievali. La sosta sarà anche un momento di approfondimento sulla ricchezza naturale e culturale del Parco, con la presenza del direttore del Parco Michele Zanelli e del Presidente Luigi Spadone che parteciperanno all’intero evento. La loro presenza offrirà spunti e informazioni sulla tutela e le peculiarità di questa meravigliosa area protetta.



La Pedalata delle Stelle promette non solo divertimento e attività fisica, ma anche un’occasione per conoscere meglio il patrimonio naturale e storico del VCO, in un contesto di grande fascino.



Per maggiori dettagli sull’evento e le modalità di partecipazione, visita il sito pedalatadellestellevco.it. Non perdere questa occasione di pedalare tra paesaggi mozzafiato e scoprire le meraviglie del nostro territorio!