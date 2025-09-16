Amico Cane: I Premi

Il giorno 14.9.25 è stata una magnifica giornata con i nostri amici pelosi.
Vi è stata una buona affluenza di pubblico, con e senza cani.
L’inaugurazione dell’evento è avvenuto alle 10,00 con la presenza del Sindaco di Verbania ARCH. GIANDOMENICO ALBERTELLA , molto sensibile verso gli animali ed il loro benessere.
Era presente la dott. ZACCARIA RAMONAì, veterinaria comportamentista, la quale ha intrattenuto i presenti con una dotta relazione sugli animali, malattie e loro benessere, per far conoscere al meglio come si affronta la vita con un cane e come diventare volontari in un rifugio o canile, esperienza sicuramente degna di essere vissuta.
Era presente anche lo staff dello studio veterinario dott. Clerici.
Tutti hanno risposto alle domande numerose domande del pubblico E’ stata poi anche un’occasione per far conoscere diversi cani, ospiti del RIFUGIO DEL CANE DI FONDOTOCE e del CANILE MUNICIPALE DI VERBANIA, nella speranza di trovare una famiglia per loro.
Hanno sfilato ben 3 cani del CANILE DI VERBANIA E n. 7 del RIFUGIO DEL CANE, tutti in attesa di adozione ed è stato spettacolare vederli, di fronte alle persone, sempre alla ricerca di coccole, ognuno con la sua storia di abbandono e di ricerca di una famiglia.
Hanno sfilato anche 56 cani di proprietà, in 4 categorie: SENIOR – GIGANTE BUONO – SIMPATICONE E MIGNON Sono stati premiati grazie ad una giuria composta da bambini, che hanno votato con il cuore e quindi senza nessuna particolare competenza, solo per divertimento, come deve essere la vita con un cane.
Sono stati esposti anche disegni e frasi fatte da bambini, sempre riguardanti il mondo animale, opere che sono state molto gradite in quanto si evidenza un grande coinvolgimento nei confronti dei nostri amici a 4 zampe, il tutto curato dalla nostra volontaria BRUSATI SAMANTHA, che gestisce LA ROCCIA RANCH di Verbania.
Era presente anche la sig. Ilaria Tromontano, nota truccambimbi di Verbania, il cui ricavato l'ha devoluto al RIFUGIO DEL CANE.- Esaurita l’asta torte, si è proceduto all’estrazione dei numeri vincenti per i 155 premi messi in palio, come da allegato.
Ripeto è stata una splendida giornata perché abbiamo notato tanto amore verso gli animali.
E’ fondamentale la solidarietà nei confronti degli animali, ma è altrettanto importante quella verso gli umani che si trovano in difficoltà e noi, come associazione, gestita unicamente da volontari, senza alcun contributo pubblico, anche in questo caso ci siamo.
Non si può dimenticare che per la riuscita di questa manifestazione, hanno collaborato la ditta VINCIGUERRA E CALABRESE che ha messo a disposizione il camion per il trasporto dei tavoli e panche, il sig. CANALI dell’Associazione SUNA ALEGAR che ha messo a disposizione tavoli e panche, la ditta VEZZA che ha offerto i premi consegnati ai cani vincenti, la ditta ANIMALI DISCOUNT e PET CONAD che pure hanno messo a disposizione dei buoni sconto, così altre ditte della zona per aver offerto dei buoni premio.
Un ringraziamento anche al Comune di Verbania per averci dato il patrocinio e consentito l’uso del parco e al sig. ADRIANO GUALANO e MARCO MAGNI per averci messo a disposizione i servizi dello stadio comunale.
Un sentito ringraziamento anche al LUCIA E STEFANO - MARTI € NICO ED AL D.J. VICTOR che hanno allietato la giornata con la loro musica e la loro allegria.
Ovviamente il nostro è stato un gioco di squadra, quindi un plauso va a tutti i volontari che, con notevole sacrificio hanno contributo, con esemplare impegno, al successo odierno.
Si auspica che giornate come queste possano avvicinare le persone anche al mondo animale, alla solidarietà ed al volontariato di cui se ne sente tanto la necessità.
Con un arrivederci al 2025
Si allega elenco biglietti vincenti della sottoscrizione a premi, con preghiera di voler pubblicare Per il ritiro potrete contattare direttamente la Presidente Loredana Brizio al n. 329.0805101.
IL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI ODV: Loredana Brizio
Amico Cane: I Premi
Buon successo per la 13^ edizione di Amico Cane, svoltasi domenica 14 settembre presso il Parco Robinson a Verbania Intra.
0 commenti Aggiungi il tuo
Per commentare occorre essere un utente iscritto