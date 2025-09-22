Altiora in Coppa Piemonte

Domenica Mokavit Altiora (C femminile) ha aperto i battenti del PalaManzini giocando la prima gara stagionale e vincendo 3-0 contro la ambiziosa neopromossa PizzaClub SanGiacomo Novara. La seconda delle gare è arrivata contro la quotata Pallavolo Montalto ed è terminata con una vittoria per 2-1. Montalto che in precedenza aveva perso col medesimo risultato contro San Giacomo. Sabato invece trasferta a San Mauro Torinese per una rimaneggiata Plastipak Altiora, ovviamente parliamo di Serie D maschile, ancora in condizioni da affinare. Il primo match contro la quotata San Paolo Torino di Serie C ha visto vincere la squadra taurinense per due set ad uno. Il secondo dei match in calendario invece ha visto i ragazzi di Matteo Azzini contro la giovane NextStars Sant’Anna Volley. La gara tra Sant’Anna e San Paolo è andata ai rivali dei verbanesi sempre sconfitti di misura.



Coppa Piemonte Donne: Mokavit Altiora due vittorie, cose buone e cose su cui lavorare.

Buon inizio di stagione per Mokavit Altiora, formazione di Serie C femminile che ha esordito in Coppa Piemonte al PalaManzini con due vittorie che sicuramente riempiono di morale, con tante cose buone viste ed anche con altre cose che, necessariamente, richiedono ancora allenamento ed abnegazione. Il primo match ha visto la squadra di Peppe Macaluso in campo contro Pizza Club Sangiacomo Novara, formazione neopromossa ma che va annoverata come una delle squadre contro cui giocare sarà sicuramente difficile. Il primo set vede le lacuali partire bene sul 12-9 ma a causa di qualche meccanismo ancora da oliare le novaresi vanno sul 16-20. Un giro ottimo al servizio di Serena Albertini dice 20-20 che poi è foriero del 25-21 finale. Anche il secondo set è bello tirato, con un classico punto a punto fatto di break e controbreak. Novara va sul 17-20 ma Altiora impatta col servizio di Annalisa Cottini; il finale, ancora punto a punto premia le padrone di casa che quando giocano sciolte sono anche belle da vedere: 25-23 ed è 2-0. Nel terzo set la partita prende decisamente i colori della Mokavit, che nonostante qualche break di vantaggio del San Giacomo chiude 25-17 vincendo 3-0. Seconda partita contro Montalto Dora, in precedenza battuta 2-1 da Pizza Club. Nel primo dei due set contro una di quelle formazioni che la critica propone come tra le favorite al salto di categoria si sono veste le cose migliori della serata, dal punto di vista verbanese. La squadra di coach Vallero è ovviamente ancora in rodaggio come del resto Altiora ma il 25-15 che chiude il primo parziale è figlio di un bel gioco e di fondamentali ben riusciti. Differente il secondo parziale, con Montalto che cresce e rifila un filotto non più recuperato dalle padrone di casa: 25-19 ed è 1-1. Nel terzo set la Mokavit scappa via subito, recuperando dalle incertezze del secondo set; 15-10, 20-14 e gara che sembra nel sacco: Il match point arriva sul 24-20. Montalto ne annulla due poi sbaglia il servizio: 25-22 ed è 2-1 con un totale di cinque punti fatti in giornata. “Devo dire che sono soddisfatto di quel che le ragazze hanno fatto vedere – spiega coach Macaluso – e forse sotto sotto per come stiamo lavorando me lo aspettavo, certo si vede che le ragazze sono ancora un pochino imballate e che ci sono cose che vanno ancora allenate con pazienza ma alla fine abbiamo vinto due partite dimostrando anche che siamo una squadra che non molla: nella prima partita eravamo sotto sia nel primo che nel secondo set ma li abbiamo vinti entrambi recuperando il disavanzo e tutto ciò è positivo. Questa è una squadra che deve giocare divertendosi, facendolo con piacere e creando entusiasmo attorno a lei. Sono convinto che se ci divertiremo saremo difficili da affrontare per chiunque e potremo anche toglierci delle soddisfazioni”.



Mokavit Altiora – Pizza Club Novara 3-0 (25-21, 25-23, 25-17)

Pizza Club Novara – Pallavolo Montalto Dora (25-18, 22-25, 15-25)

Pallavolo Montalto Dora – Mokavit Altiora 1-2 (15-25, 25-19, 22-25)



Coppa Piemonte uomini: per una rimaneggiata Plastipak Altiora doppia sconfitta di misura

Una doppia sconfitta onorevole per una squadra che si è presentata alla prima uscita di Coppa Piemonte senza la rosa al completo ma con le defezioni che coach Matteo Azzini aveva paventato in sede di vigilia per la sua formazione ancora evidentemente in rodaggio. Il primo match giocato dai lacuali è stato quello contro la quotatissima San Paolo Torino che ha visto Grandolini e compagni perdere 2-1 (e dunque con un punto portato a casa; ogni set vinto conta un punto fatto) con un 2-0 per la formazione del capoluogo grazie ai set chiusi 25-22, 25-21 e con il terzo set vinto dai verbanesi sul 25-18. Prova di cuore, a viso aperto dei verbanesi. La seconda delle partite, con la giovane NextStars Sant’Anna è andata con il medesimo risultato alla squadra di casa. Primo set tirato che va a Sant’Anna sul 25-23, Altiora impatta con il 20-25 del secondo parziale ma perde il terzo 25-18 che chiude i giochi. “E’andata così ma del resto eravamo davvero ‘corti’ – spiega coach Matteo Azzini – per le molte defezioni che conoscevamo ed alla vigilia abbiamo anche dovuto gestire un problema alla spalla per Alessandro Paolino; per questo tanti dei giocatori che erano disponibili si sono giocati sei set di fila e nel terzo set della seconda gara eravamo obiettivamente stanchi e per il ritmo alto e per la temperatura in palestra. Per questi motivi avendo giocato a viso aperto la prima partita contro la C di San Paolo, che a mio modo di vedere è molto forte e vedo tra le primissime del loro campionato, abbiamo speso tante energie e nel secondo match ci siamo spenti ma non ho nulla da dire alla squadra, anzi; oggi è andata così e speriamo per il prossimo concentramento di recuperare qualcuno”.



NextStar Sant’Anna – San Paolo Torino 0-3 (19-25, 16-25, 22-25)

San Paolo Torino - Plastipak Altiora 2-1 (25-22, 25-21, 18-25)

Plastipak Altiora – NextStar Sant’Anna (23-25, 25-20, 18-25)

