Immunizzazione Virus Respiratorio Sinciziale

Il Virus Respiratorio Sinciziale è l'agente patogeno che può causare infezioni che possono portare a raffreddore, bronchiolite con febbre, polmonite con febbre, tosse, difficoltà respiratorie. In alcuni casi può portare a quadri clinici gravi per i quali è necessaria l'ospedalizzazione.



Il rischio di infezione severa da RSV è stagionale ed è particolarmente elevato tra ottobre e marzo.



Ad oggi è disponibile un anticorpo monoclonale, somministrato in una sola dose tramite iniezione muscolare, che conferisce una protezione stimata per almeno 5 mesi.



L'immunizzazione è rivolta su base volontaria e gratuita, secondo le indicazioni regionali, a:



- Bambini nati dal 01.10.2025 fino al 31.03.2026: somministrato direttamente presso il Punto Nascita, prima della dimissione;



- Bambini nati dal 01.01.2025 al 30.09.2025: somministrato presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica di afferenza territoriale in occasione degli appuntamenti vaccinali già programmati oppure somministrato in sedute vaccinali dedicate tramite invito telefonica da parte del Centro Vaccinale;



- Bambini che rimangono vulnerabili alla malattia severa durante la loro seconda stagione di RSV: l’immunizzazione dovrà avvenire a cura dei Centri Ospedalieri/Unità che ne seguono il follow-up. Qualora non immunizzati, su richiesta, potranno essere immunizzati presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica entro fine novembre 2025.



Si comunica comunque che è possibile aderire all'immunizzazione tramite la piattaforma predisposta dalla Regione Piemonte al seguente link: https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/vaccinazioni/#/anonimo/benvenuto .



Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al proprio Pediatra di Libera Scelta o consultare il sito web regionale: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/prevenzione/profilassi-contro-bronchiolite-virus-respiratorio-sinciziale-rsv .