E “Tracce Creative”, la mostra realizzata dai ragazzi di Apri le Braccia con la collaborazione dell’artista Tiziano Ronchi e curata da Serena Veneta Bertani. Due appuntamenti da non perdere, inclusi nel costo del biglietto ai Giardini (gratuito fino ai dieci anni).
I giochi d’altri tempi
domenica 12 ottobre
I giochi in programma domenica 12 ottobre sono: Bowling d’autunno, Corsa con i sacchi, Tris, Dama d’autunno, Pumpkin Ring Toss, Labirinto delle foglie parlanti e Tin Can Toss. Un momento di condivisione e divertimento, nonché una finestra sulla genuinità di giochi semplici quanto indimenticabili.
L’orario sarà dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30.
Le attività sono pensate sia per bambini che per adulti.
Tracce creative
venerdì 10 ottobre 2025 ore 11:00
AREA INCONTRI - GIARDINI BOTANICI VILLA TARANTO
Via Vittorio Veneto 111 - Verbania
Dal 10 fino al 19 ottobre i Giardini di Villa Taranto sono lieti di ospitare la mostra TRACCE CREATIVE, realizzata dai ragazzi della fondazione Apri le braccia in collaborazione con l’artista Tiziano Ronchi e curata da Serena Veneta Bertani.
La mostra racconta di tutti gli elementi, emozioni, TRACCE, che fluiscono grazie a un contatto profondo con Madre Natura e a un ritorno consapevole alla Condivisione, per giungere al fulcro del rapporto genuino con l’Altro e alla scoperta della parte più intima del Sé.
MA, WAVE, CASCADE, PULSE, EVOLUTION e TEXTURES, sono le 6 Tracce che si sviluppano attraverso la connessione delle opere di Tiziano Ronchi e dei lavori realizzati dai ragazzi durante i laboratori creativi svolti con l’artista. Tracce in cui la condivisione è sia il processo germinativo, sia il cuore pulsante.
La mostra Tracce Creative, sarà visitabile accedendo ai Giardini negli orari di apertura tutti i giorni dalle 9:00 alle 16:00.
Info e biglietti: Biglietti online per visitare i Giardini Botanici di Villa Taranto di Verbania
Tracce creative e Giochi a Villa Taranto
I Giardini di Villa Taranto presentano due appuntamenti che arricchiranno l’ottobre verbanese: “I giochi d’altri tempi”, che regaleranno ai più piccoli divertimento e bellezza grazie alle attività che hanno reso felici i loro nonni da piccini.
