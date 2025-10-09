Tracce creative e Giochi a Villa Taranto

E “Tracce Creative”, la mostra realizzata dai ragazzi di Apri le Braccia con la collaborazione dell’artista Tiziano Ronchi e curata da Serena Veneta Bertani. Due appuntamenti da non perdere, inclusi nel costo del biglietto ai Giardini (gratuito fino ai dieci anni).I giochi d’altri tempidomenica 12 ottobreI giochi in programma domenica 12 ottobre sono: Bowling d’autunno, Corsa con i sacchi, Tris, Dama d’autunno, Pumpkin Ring Toss, Labirinto delle foglie parlanti e Tin Can Toss. Un momento di condivisione e divertimento, nonché una finestra sulla genuinità di giochi semplici quanto indimenticabili.L’orario sarà dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30.Le attività sono pensate sia per bambini che per adulti.Tracce creativevenerdì 10 ottobre 2025 ore 11:00AREA INCONTRI - GIARDINI BOTANICI VILLA TARANTOVia Vittorio Veneto 111 - VerbaniaDal 10 fino al 19 ottobre i Giardini di Villa Taranto sono lieti di ospitare la mostra TRACCE CREATIVE, realizzata dai ragazzi della fondazione Apri le braccia in collaborazione con l’artista Tiziano Ronchi e curata da Serena Veneta Bertani.La mostra racconta di tutti gli elementi, emozioni, TRACCE, che fluiscono grazie a un contatto profondo con Madre Natura e a un ritorno consapevole alla Condivisione, per giungere al fulcro del rapporto genuino con l’Altro e alla scoperta della parte più intima del Sé.MA, WAVE, CASCADE, PULSE, EVOLUTION e TEXTURES, sono le 6 Tracce che si sviluppano attraverso la connessione delle opere di Tiziano Ronchi e dei lavori realizzati dai ragazzi durante i laboratori creativi svolti con l’artista. Tracce in cui la condivisione è sia il processo germinativo, sia il cuore pulsante.La mostra Tracce Creative, sarà visitabile accedendo ai Giardini negli orari di apertura tutti i giorni dalle 9:00 alle 16:00.Info e biglietti: Biglietti online per visitare i Giardini Botanici di Villa Taranto di Verbania