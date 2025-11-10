Dall’11 al 15 novembre 2025, la città di Stresa ospiterà il 69° Congresso Internazionale A.M.I.R.A. (Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi), un appuntamento di riferimento per il mondo dell’accoglienza, della ristorazione e della sala, realizzato con il patrocinio del Distretto Turistico dei Laghi.L’evento, che riunirà professionisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, sarà un’occasione di confronto, formazione e valorizzazione dell’eccellenza italiana nell’arte del servizio e dell’ospitalità.Il Congresso si svolgerà nella cornice suggestiva del Lago Maggiore, con sede logistica presso il prestigioso Hotel La Palma di Stresa, e prevede un ricco programma di incontri, momenti conviviali e iniziative culturali dedicate alla promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici.Tutto questo grazie al sostegno e alla partecipazione di numerose aziende sostenitrici, tra le quali citiamo Azienda Agricola Rapio, Divin Porcello Family, Edoardo Patrone Vini, Glep Beverages, La Casera di Eros Buratti, Rovellotti – Viticoltori in Ghemme, Terme di Crodo, Tormoka Caffè e Torraccia del Piantavigne, oltre a decine di realtà provenienti da tutto il territorio nazionale: Amaro San Filippo, Antica Casa Vinicola Scarpa, Azienda Agricola Marco Capra, Tre Pile – Ghisolfi Carlo, Cantina Alice Bel Colle, Cantine De Luca, Cedea Dolomities Luxury Mineral Water, Fattoria Di Valiano – Famiglia Piccini, Fratelli Rabino – Vini del Roero, Industria Pesca Caggianelli, Marchesi Antinori, Merola Classico – Caraglio, Nestlé, Nonino – Distillatori in Friuli, Pregis, Setteanime Società Agricola, Spirito Contadino – Valore alla Terra, Surgital e Swiss Wine Beer.Partecipano all’evento anche l’Associazione Cuochi Alto e Basso Novarese e VCO e l’AIS Piemonte – Delegazione di Verbania, nella convinzione che l’unione delle competenze e delle passioni rappresenti la vera forza del settore e la chiave per far crescere e promuovere insieme il territorio.Tra le esperienze previste, la visita guidata dagli operatori dell’Ecomuseo della Pesca all’Isola dei Pescatori, con l’“Aperitivo dei Pescatori” firmato dallo chef Marco Sacco del Ristorante Verbano, che proporrà prodotti locali in un perfetto connubio tra tradizione e alta gastronomia.Il Congresso AMIRA rappresenta da sempre un punto di incontro tra le nuove generazioni di professionisti e i maestri dell’ospitalità, favorendo il dialogo e la crescita culturale e professionale del settore.Non a caso, proprio Stresa fu scelta nel 1938 come sede della prima scuola alberghiera d’Italia, simbolo della sua vocazione storica per la formazione e la cultura dell’accoglienza.Il 69° Congresso Internazionale A.M.I.R.A. sarà dunque un’esperienza che unisce formazione, cultura, arte e territorio, confermando ancora una volta il ruolo centrale dell’Italia come culla dell’eccellenza nel mondo dell’ospitalità e della ristorazione.