Torna sabato 15 novembre, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS per sensibilizzare la cittadinanza sul problema della povertà.

Verbania Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
Iniziativa, in cui sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali. Con l’aumento delle richieste di aiuto, la Colletta Alimentare rappresenta un segno concreto di solidarietà, sempre più atteso da chi vive in situazioni di disagio.

In quasi 12.000 supermercati in tutta Italia, oltre 155.000 volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno e carne in scatola, alimenti per l'infanzia e riso.

Nel VCO i punti vendita coinvolti sono 50: 17 nel Verbano, 10 nel Cusio e 23 in Ossola. L’elenco suddiviso per le tre subaree si trova al termine del comunicato. I volontari mobilitati normalmente sono circa 500.

Tutti gli alimenti donati saranno distribuiti a oltre 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc..) che accolgono oltre 1.755.000 persone in difficoltà.

Dal 15 novembre al 1 dicembre sarà possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e i punti vendita aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito www.bancoalimentare.it .

“La Colletta Alimentare è un gesto che da quasi trent’anni proponiamo come occasione per educarci tutti alla condivisione e alla responsabilità”, afferma Marco Piuri, presidente di Fondazione Banco Alimentare ETS. “Cadere in povertà è un rischio che può riguardare ciascuno di noi: una condizione che può presentarsi nei momenti di fragilità. Per questo siamo tutti chiamati a farcene carico, con gesti semplici ma significativi”. Il presidente Piuri ricorda anche le parole del Pontefice, nel messaggio per la IX Giornata Mondiale dei Poveri, che si terrà domenica 16 novembre: “Ci mette in guardia dal pericolo di abituarci e rassegnarci di fronte al susseguirsi di nuove ondate di impoverimento. La Colletta Alimentare è una risposta concreta, un segno che restituisce speranza e dignità”.

Le testimonianze raccolte ogni anno lo confermano: “Sono in pensione, non posso permettermi molto…ma qualcosa voglio donarlo anch’io”, ha detto una signora anziana consegnando ai volontari una scatola di lenticchie. O ancora “Non ho tanto, ma so cosa vuol dire non avere nulla. Questo pacco di biscotti è per chi sta peggio di me”, ha raccontato un ex detenuto, porgendo il suo contributo.

“È in questi piccoli gesti – conclude Piuri – che riconosciamo la forza di un popolo capace di condividere: la Colletta è davvero un segno che fa la differenza”.

La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare ETS aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2025 indetta da Papa Leone XIV, ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’VIII centenario della morte di San Francesco di Assisi ed è resa possibile dalla collaborazione con la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Compagnia delle Opere - Opere Sociali ETS, l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, il Lions International Multidistretto 108 Italy e la European Food Banks Federation.

Sponsor: Unipol, Eni, Bennati, Cuki, PwC, Coca-Cola, Terranova

Partner istituzionale: Intesa Sanpaolo

Partner logistico: Amazon, Poste Italiane, Number 1 Logistics Group

Questi sono li elenchi zona per zona dei punti vendita interessati nel VCO alla Giornata della Colletta alimentare



VERBANO 17 punti vendita

LOCALITA' INSEGNA INDIRIZZO

Baveno CONAD S.S. 33 DEL SEMPIONE KM.87

Baveno Savoini VIA ROMA 1

Cannero Riviera CARREFOUR EXPRESS Via Guglielmo Marconi 33

Cannobio CARREFOUR MARKET Via Francesco Magistris 70-71

Cannobio CARREFOUR MARKET Via Zaccheo (ex Viale Vittorio veneto 8)

Cannobio OKSIGMA Via Darbedo 24

Gignese PAM - AFFILIATO Vicolo Balilla

Stresa CARREFOUR MARKET Via Roma (ex Via P.pe Tomaso) 11

Stresa CONAD Via Giosue Carducci

Verbania CARREFOUR MARKET Via Quattrini

Verbania CONAD Via Guido Rossa 31

Verbania ESSELUNGA Viale Giuseppe Azari 94

Verbania EUROSPIN Viale Giuseppe Azari, 95

Verbania LIDL Corso Nazioni Unite

Verbania PENNY Corso Benedetto Cairoli 58/70

Verbania TIGROS Corso Goffredo Mameli 23

Verbania TIGROS Via Renco 71



CUSIO 10 punti vendita

LOCALITA' INSEGNA INDIRIZZO

Gravellona Toce EUROSPIN Via IV Novembre, 72

Gravellona Toce IPERCOOP Corso Guglielmo Marconi 46

Gravellona Toce PENNY Corso Roma

Gravellona Toce TIGROS Corso Guglielmo Marconi 32

Omegna COOP Piazza Nobili de Toma 13

Omegna LIDL Via IV Novembre 35

Omegna PENNY Via Fratelli di Dio

Omegna Savoini via Lungo Lago Buozzi 14 15

Omegna Savoini VIA RISORGIMENTO 16 16

Omegna TIGROS Via IV Novembre 292



OSSOLA 23 punti vendita

LOCALITA' INSEGNA INDIRIZZO

Craveggia PAM - AFFILIATO Via Provinciale

Crevoladossola CARREFOUR MARKET SS33 del Sempione 190

Crevoladossola IPERCOOP Via Giuseppe Garibaldi 4

Domodossola CARREFOUR IPERMERCATO Regione alle Nosere 31

Domodossola COOP Piazza G. Matteotti 11

Domodossola COOP Via Cassino 10

Domodossola EUROSPIN Via Sempione 75

Domodossola LIDL Via S. Curotti 16

Domodossola PENNY Regione alle Nosere

Domodossola TIGROS Via Giovanni XXIII 13

Druogno alimentari D VIA DOMODOSSOLA 15

Druogno GIORDANI VIA PAPA GIOVANNI XXIII

Malesco OKSIGMA Piazza Sostine 3

Montecrestese MARGHERITA FRAZIONE PONTETTO 7

Ornavasso SIGMA Via Alfredo Di Dio 20

Piedimulera OKSIGMA Via Martiri della Liberta 6

Premosello-Chiovenda CONAD CITY Via Milano 43 C

Santa Maria Maggiore MARGHERITA PIAZZA FONTANA 9

Toceno MARGHERITA VIA SUPERIORE 9

Villadossola COOP Via Campo Sportivo 1

Villadossola EUROSPIN Via S. Bartolomeo

Villadossola U2 SUPERMERCATO Piazza Attilio Bagnolini

Vogogna OKSIGMA Via Nazionale 3
