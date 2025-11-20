Incontro "Custodire la bellezza"

L'incontro, organizzato dall'Associazione Sportway APS e da Altroconsumo insieme al Parco della Fantasia Gianni Rodari, è dedicato a riflettere sul ruolo che scelte e comportamenti individuali responsabili possono avere nella tutela ambientale così come nel miglioramento della società in cui viviamo. Testimonianza di questo è offerta dai custodi del Grand Tour del Lago d'Orta, il gruppo di volontari dell'associazione Sportway impegnati nella cura del GTLO, il cammino escursionistico, culturale ed enogastronomico che abbraccia l'intero lago e il suo comprensorio, nato per scoprire “a passo lento” la natura, la storia e i tesori artistici intorno allo specchio d'acqua più romantico d'Italia.La loro esperienza è stata inserita fra le dodici “storie di impegno” che impreziosiscono la nuova agenda 2026 di Altroconsumo, all'interno di “Impegnati a cambiare”, manifesto – con l'accento mobile che può cambiare posto – e invito a partecipare attivamente alla costruzione di un futuro migliore attraverso scelte e azioni concrete.Nell'incontro sarà proiettato in anteprima il video dedicato ai custodi del GTLO da Altroconsumo, si scoprirà la nuova agenda 2026 e la storia lì raccontata. L'appuntamento sarà l'occasione per scoprire la filosofia di “Impegnati a cambiare” e fare il punto sul progetto del Grand Tour del Lago d'Orta e i primi appuntamenti del 2026. Interverranno Alberto Poletti, direttore del Parco della Fantasia Gianni Rodari, Francesca Naboni, giornalista e autrice della Guida del Grand Tour del Lago d'Orta e delle storie di impegno dell'agenda 2026, Alessandro Sessa, direttore editoriale di Altroconsumo, e i custodi del GTLO.Il Grand Tour del Lago d'OrtaUn unico grande cammino che riunisce tutto il comprensorio del lago Un progetto “slow”, per un turismo più a misura del territorio. Il Grand Tour del Lago d’Orta si sviluppa in un grande anello tutto intorno al Lago d’Orta, dalle sue sponde fino alle vette, fra boschi e torrenti, vigneti e borghi dalla storia ultracentenaria che racchiudono piccoli tesori artistici, storie e tradizioni dell'Alto Piemonte tutti da scoprire. 115 Km di sentieri attraverso 22 Comuni da una sponda all'altra del lago, con 3.290 m di dislivello complessivo, per scoprire la natura, la storia e i tesori artistici intorno allo specchio d'acqua più romantico d'Italia.Il Grand Tour del Lago d’Orta è un viaggio a passo lento e responsabile, alla scoperta del territorio in tutte le sue espressioni. Un trekking, ma anche un viaggio culturale e letterario lungo le orme di illustri personaggi, poeti, artisti e scrittori - come Honoré de Balzac e Stendhal, per citarne alcuni – che dalla fine del Settecento,si innamorarono di questi luoghi.Promosso dall'associazione Sportway APS, attiva in progetti di sviluppo culturale e naturalistico, il GTLO nasce grazie al coinvolgimento e la mobilitazione di tutto il territorio: istituzioni, associazioni, produttori locali che hanno offerto aiuto operativo e una rete di 5 grandi aziende locali impegnate sui temi della sostenibilità – VA Albertoni, Palzola, Canottieri, Fantini Rubinetti e Cimberio - ciascuna delle quali ha “adottato” una tappa del cammino, sponsorizzandone la segnaletica e le azioni di promozione. A queste si sono aggiunti anche la Fondazione Cavaliere del Lavoro Giacomini, l'Unione Turistica del Lago d'Orta e i Comuni del territorio.A fine agosto è stata pubblicata (ed è oggi in tutte le librerie) la guida “Il Grand Tour del Lago d'Orta” all'interno della collana Percorsi della casa editrice Terre di Mezzo. Il volume contiene tutte le informazioni utili per prepararsi al viaggio: la descrizione del percorso, le mappe, l'ospitalità, i luoghi davisitare, gli approfondimenti tematici e i suggerimenti per gustare formaggi e vini a km zero.