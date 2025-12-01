Paffoni cade in Sicilia
I Rossoverdi cadono 100-83 sul campo di Ragusa contro Piazza Armerina, in una gara dove i padroni di casa hanno trovato la serata perfetta dall’arco (14/29) con Almansi e Lepichev sugli scudi.
Non bastano ai nostri la solita prova monumentale di Misters (33 punti!) e la solidità di capitan Balanzoni (15). Assente Baldini, fuori Casoni nel terzo quarto, e – come già accaduto – qualche decisione arbitrale lascia più di un punto interrogativo. Nessun alibi, ma le perplessità restano.
