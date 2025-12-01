Paffoni cade in Sicilia

I Rossoverdi cadono 100-83 sul campo di Ragusa contro Piazza Armerina, in una gara dove i padroni di casa hanno trovato la serata perfetta dall’arco (14/29) con Almansi e Lepichev sugli scudi.

👤    Commenta
a-
+
Fuori Provincia Paffoni cade in Sicilia
Non bastano ai nostri la solita prova monumentale di Misters (33 punti!) e la solidità di capitan Balanzoni (15). Assente Baldini, fuori Casoni nel terzo quarto, e – come già accaduto – qualche decisione arbitrale lascia più di un punto interrogativo. Nessun alibi, ma le perplessità restano.
 paffoni fulgor basket pallacanestro

Post correlati
La Paffoni Fulgor torna al successo
Paffoni perde con Legnano
Paffoni vittoria sofferta ma...preziosa
Paffoni vittoria con Lumezzane



0 commenti  Aggiungi il tuo



Per commentare occorre essere un utente iscritto