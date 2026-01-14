Il ritorno del piroscafo "Piemonte"

Varato nel 1904, il battello storico torna in servizio dopo due anni di lavori di ristrutturazione e avrà un compito d'onore: mercoledì pomeriggio sarà infatti il tedoforo della fiaccola olimpica in viaggio verso i Giochi di Milano Cortina.



Il ritorno in acqua è stato celebrato con una cerimonia di inaugurazione ad Arona, alla quale ha partecipato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, che ha definito l'evento "un giorno di festa per questo territorio". L'occasione acquista un valore particolare, poiché coincide con il bicentenario della prima navigazione a vapore sul Lago Maggiore, celebrato con un ricco calendario di eventi transfrontalieri tra Svizzera, Piemonte e Lombardia.



Anche se la missione principale dell'ente pubblico Navigazione Laghi rimane il trasporto pubblico locale, la nave verrà ora utilizzata per iniziative speciali che valorizzino il territorio, contribuendo a quel processo di destagionalizzazione del turismo auspicato dalle istituzioni.