Distretto Turistico dei laghi a Berlino

Gaiardelli (Distretto Turistico dei laghi): “Atl alla fiera di Berlino: tedeschi nostro primo mercato turistico”.

Verbania Distretto Turistico dei laghi a Berlino
Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola a Berlino. L’Itb Berlin 2026, che si svolge dal 3 al 5 marzo presso il Berlin ExpoCenter City – 60ª edizione di una delle principali fiere mondiali del turismo con focus su AI, sostenibilità e innovazione tecnologica nel settore viaggi – vede la partecipazione anche dell’Atl di casa nostra.

“Dopo la Bit di Milano, il Distretto è presente con il personale all’Itb perché siamo convinti dell’importanza che hanno le principali fiere nazionali e internazionali del settore vacanze. Un modo questo per promuovere i nostri territori, rafforzare i legami con gli operatori e incontrare di persona possibili nuovi villeggianti”, commenta il presidente del Distretto Francesco Gaiardelli, che aggiunge: “Per noi Berlino è un appuntamento imprescindibile, valutato che i tedeschi rappresentano il primo mercato turistico.

L’interesse e l’amore che i viaggiatori provenienti dalla Germania dimostrano per i nostri laghi e i nostri monti – prosegue – è supportato dalla relativa vicinanza del Vco che, grazie alle sue bellezze paesaggistiche e alla varietà delle strutture presenti, è in grado di garantire loro una copertura durante tutte le stagioni”. Nel desk dell’Atl, che come di consueto è ospitato all’interno del padiglione Regione Piemonte negli spazi di Enit e ministero del Turismo, vengono presentate le novità 2026, le principali pubblicazioni e il progetto “LaXURY”.
