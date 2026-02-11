Villa Taranto alle fiere internazionali di Milano e Berlino

Nel corso della fiera Bit di Milano, i Giardini Botanici di Villa Taranto saranno presenti all’interno dello stand della Regione Piemonte: padiglione 11P - stand P23 – P41 – S24 – S42



La partecipazione rappresenta un’importante occasione per valorizzare il patrimonio botanico, paesaggistico e storico dei Giardini, promuovendo il Lago Maggiore e il territorio del Verbano Cusio Ossola come meta di turismo naturalistico, culturale e sostenibile.



ITB Berlino 2026. 3 – 5 marzo 2026 - Messe Berlin, International Congress Center Berlin



A livello internazionale, l’Ente sarà inoltre presente a ITB Berlino 2026, una delle più prestigiose fiere mondiali del turismo. All’interno dell’area dedicata all’Italia e alla Regione Piemonte, i Giardini Botanici di Villa Taranto saranno ospitati presso: padiglione 1.2 , stand 107. ITB Berlino rappresenta una vetrina strategica per rafforzare la visibilità internazionale dei Giardini, incontrare operatori del settore, media e buyer provenienti da tutto il mondo e promuovere un modello di turismo legato alla bellezza del paesaggio, alla biodiversità e alla cultura del giardino.



Un’eccellenza botanica ambasciatrice del territorio



Con la loro partecipazione alle fiere di Milano e Berlino, i Giardini Botanici di Villa Taranto si confermano ambasciatori del patrimonio naturale piemontese e italiano: al centro l'avanguardistica visione del fondatore Capitano Neil Mc Eacharn, oggi punto di riferimento per gli amanti della natura, del paesaggio e delle grandi collezioni botaniche. Giandomenico Albertella, presidente dell’Ente Giardini Botanici di Villa Taranto «La presenza dei Giardini a fiere di rilievo nazionale e internazionale come Bit e ITB Berlino rappresenta un passaggio fondamentale per raccontare al pubblico e agli operatori turistici il valore di un patrimonio unico, che unisce natura, storia e cultura. L'Ente è un simbolo dell’eccellenza botanica italiana e un potente attrattore per un turismo consapevole, rispettoso dell’ambiente e capace di generare valore per il territorio. Parliamo di un gioiello che ha un impatto su tutto il VCO, un brand positivo che siamo orgogliosi faccia da ambasciatore di bellezza».



Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro di rete



La presenza dei Giardini in due "piazze" tanto rilevanti è il frutto di un lavoro svolto a più mani, giacché i territori, così come le singole realtà, emergono solo quando enti, associazioni e privati hanno un'unica mission: un ringraziamento particolare quindi a Regione Piemonte, Visit Piemonte e al Distretto dei Laghi per il supporto e la collaborazione.