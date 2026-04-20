Distretto Turistico a Vinitaly

Si è conclusa oggi a Veronafiere la 58ª edizione di Vinitaly e il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola vi ha partecipato per promuovere il territorio all’interno dello spazio regionale “Eccellenza Piemonte”. Per il presidente Francesco Gaiardelli, soddisfatto dell’esperienza 2026, “un appuntamento importante alla luce della crescita di un settore che, anche grazie al contributo del Vco e Novarese, costituisce una leva attrattiva per un segmento sempre più significativo di wine lovers che vanno alla ricerca delle eccellenze vitivinicole ed enogastronomiche”.Con le postazioni di 108 aziende produttrici e corner di 4 Consorzi di tutela – Gavi, Barbera, Asti e Brachetto – il Piemonte è stato, dunque, tra i protagonisti della quattro giorni scaligera che come ogni anno, va detto, è il termometro di un comparto importante del made in Italy stretto, suo malgrado, tra la contrazione di alcuni mercati esteri e il cambiamento dei consumi interni. “Nonostante il nostro Distretto non abbia le stesse caratteristiche delle Langhe e del Monferrato – prosegue Gaiardelli – grazie al lavoro costante e faticoso della filiera agricola e dei produttori ossolani cerchiamo comunque di generare economia attraverso l’enoturismo, una delle grandi vie del settore, sfruttando le nostre caratteristiche peculiari.Chi viene da noi – conclude il presidente del Distretto dei laghi – sa di potervi trovare, oltre a laghi, monti, cultura e tradizioni, anche prodotti unici e genuini, insieme a vini di qualità”.