Piemonte Lavoro, si precisa quanto segue:
- Il modello di organizzazione del mercato del lavoro piemontese resta quello complementare, come previsto dalla Legge Regionale 32/2023, cui si conforma anche la proposta di aggiornamento dello Statuto. In tale sistema, i Centri per l’impiego costituiscono la porta di accesso esclusiva ai servizi per il lavoro; gli operatori privati accreditati intervengono solo in via complementare, secondo le regole previste dal quadro normativo nazionale e regionale. Non esistono disegni di privatizzazione di Agenzia Piemonte Lavoro o progetti di riassetto del sistema delle politiche attive.
- I flussi di cassa garantiscono l’ordinato svolgimento delle attività dell’ente, il regolare pagamento dei fornitori. Sono infondati i timori di squilibrio finanziario di Apl che possano pregiudicare il puntuale pagamento degli stipendi ai 901 dipendenti dell’ente. Agenzia Piemonte Lavoro è l’ente strumentale della Regione Piemonte che coordina la rete regionale dei Centri per l’impiego in materia di politiche attive del lavoro, supportando cittadini e imprese nei servizi per il lavoro e nell’attuazione delle politiche attive sul territorio.
Chiarimenti di Agenzia Piemonte Lavoro
Riceviamo e pubblichiamo, una nota di Agenzia Piemonte Lavoro, in merito alle ultime notizie apparse sul modello operativo e sullo stato della liquidità di Agenzia.
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