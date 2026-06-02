Chiarimenti di Agenzia Piemonte Lavoro

Piemonte Lavoro, si precisa quanto segue:

- Il modello di organizzazione del mercato del lavoro piemontese resta quello complementare, come previsto dalla Legge Regionale 32/2023, cui si conforma anche la proposta di aggiornamento dello Statuto. In tale sistema, i Centri per l’impiego costituiscono la porta di accesso esclusiva ai servizi per il lavoro; gli operatori privati accreditati intervengono solo in via complementare, secondo le regole previste dal quadro normativo nazionale e regionale. Non esistono disegni di privatizzazione di Agenzia Piemonte Lavoro o progetti di riassetto del sistema delle politiche attive.



- I flussi di cassa garantiscono l’ordinato svolgimento delle attività dell’ente, il regolare pagamento dei fornitori. Sono infondati i timori di squilibrio finanziario di Apl che possano pregiudicare il puntuale pagamento degli stipendi ai 901 dipendenti dell’ente. Agenzia Piemonte Lavoro è l’ente strumentale della Regione Piemonte che coordina la rete regionale dei Centri per l’impiego in materia di politiche attive del lavoro, supportando cittadini e imprese nei servizi per il lavoro e nell’attuazione delle politiche attive sul territorio.