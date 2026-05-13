IA: Piemonte si candida per una delle 4 gigafactory europee

Il Piemonte entra nella corsa per ospitare una delle quattro gigafactory europee dedicate all'intelligenza artificiale.

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Il consorzio di player industriali – formato da Leonardo, Eni, Fondazione Ai4i e altri partner – ha già presentato la candidatura per l'Italia. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto a Milano alla rassegna Futuro Direzione Nord.

Il ministro ha sottolineato che l'Italia è stata tra i primi paesi ad adottare una legge quadro sull'IA, in linea con l'Ai Act europeo, e ha definito i settori prioritari nella Strategia nazionale 2024-2026.

L'approccio dovrà restare antropocentrico, sicuro e inclusivo. Urso ha poi ricordato l'operatività dell'Istituto di Intelligenza Artificiale per l'Industria a Torino e i progetti dell'Italia Ai Factory al Tecnopolo di Bologna, evidenziando come il Nord Italia si distingua come motore di innovazione, grazie alla capacità produttiva e al capitale umano qualificato.

Sul fronte della formazione, il ministro ha segnalato che il 37% delle imprese lamenta carenza di competenze, rendendo prioritario investire in alleanze tra università, Its, imprese e centri di ricerca.
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