IA: Piemonte si candida per una delle 4 gigafactory europee

Il consorzio di player industriali – formato da Leonardo, Eni, Fondazione Ai4i e altri partner – ha già presentato la candidatura per l'Italia. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto a Milano alla rassegna Futuro Direzione Nord.



Il ministro ha sottolineato che l'Italia è stata tra i primi paesi ad adottare una legge quadro sull'IA, in linea con l'Ai Act europeo, e ha definito i settori prioritari nella Strategia nazionale 2024-2026.



L'approccio dovrà restare antropocentrico, sicuro e inclusivo. Urso ha poi ricordato l'operatività dell'Istituto di Intelligenza Artificiale per l'Industria a Torino e i progetti dell'Italia Ai Factory al Tecnopolo di Bologna, evidenziando come il Nord Italia si distingua come motore di innovazione, grazie alla capacità produttiva e al capitale umano qualificato.



Sul fronte della formazione, il ministro ha segnalato che il 37% delle imprese lamenta carenza di competenze, rendendo prioritario investire in alleanze tra università, Its, imprese e centri di ricerca.