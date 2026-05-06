JobUp: nuova app gratuita per chi cerca lavoro nel VCO

nasce con un obiettivo chiaro: rendere più facile e immediata la consultazione delle offerte di lavoro pubblicate sul portale di Agenzia Piemonte Lavoro, pensata in particolare per chi vive o cerca lavoro nel VCO.Due volte al giorno, alle 8:00 e alle 17:00, JobUp controlla automaticamente le nuove offerte sul portale regionale, le filtra per un raggio di 50 km da Verbania e le mostra subito nella home page.Toccando o cliccando su un'offerta, puoi:- leggere la scheda completa con tutte le informazioni;- aprire il link diretto all'offerta originale su Agenzia Piemonte Lavoro per candidarti;- visualizzare la mappa della posizione dell'azienda.L'iniziativa è completamente privata, volontaria e gratuita, senza alcun legame con enti pubblici o istituzioni. JobUp non è affiliata né approvata dalla Regione Piemonte o da Agenzia Piemonte Lavoro.Agenzia Piemonte Lavoro non mette a disposizione i dati in modo strutturato. JobUp li ricava consultando il portale pubblico come farebbe qualsiasi utente. Questo significa che, se il portale regionale venisse modificato anche solo in parte, l'app potrebbe temporaneamente non funzionare correttamente.L'app funziona direttamente dal browser, ma può essere installata sul telefono come se fosse una vera applicazione, occupando pochissimi kilobyte.- Su Android (Chrome): aprite l'app nel browser Chrome, toccate i tre puntini in alto a destra e selezionate "Installa app" o "Aggiungi a schermata Home". Da quel momento troverete l'icona direttamente tra le vostre app.- Su iPhone e iPad (Safari): aprite l'app in Safari, toccate l'icona di condivisione (il quadrato con la freccia verso l'alto) in fondo allo schermo, scorrete le opzioni e selezionate "Aggiungi a schermata Home", quindi confermate toccando "Aggiungi" in alto a destra. L'icona apparirà sulla vostra schermata principale come qualsiasi altra app.