Distretto Turistico: approvato bilancio

Martedì 19 maggio si è svolta a Fondotoce, nella sede della Provincia, l’assemblea dei soci del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola. È stata l’occasione per fare il punto alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale Paolo Bongiovanni e per votare il bilancio consuntivo, che si attesta sul milione e 400 mila euro ed è stato approvato all’unanimità. Bongioanni ha fatto i complimenti al lavoro del Distretto, definendo “ottima” l’amministrazione della Atl a guida del presidente Francesco Gaiardelli, “il più attivo a livello piemontese”, e rimarcando i “numeri importantissimi” che sfiorano quasi 5 milioni di presenze turistiche.



E complimenti all’indirizzo del Distretto tutto, sono arrivati anche da diversi altri amministratori presenti, a partire dal presidente della Provincia del Vco, Giandomenico Albertella. Rispetto al rinnovo delle cariche istituzionali (collegio revisore dei conti e consiglio di amministrazione), l’assessore ha poi chiesto di non votare i punti 4 e 5 e di andare in regime di prorogatio, proponendo dunque di rinviare l’assemblea alla prima decade di luglio. Il Distretto ne ha preso atto e lunedì prossimo convocherà un Cda al riguardo. Nel corso della riunione sono stati illustrati i numeri, i lavori fatti, i progetti avviati e conclusi nel campo della promozione e dell’accoglienza.



Da evidenziare, proprio in questi giorni, le riprese di “Geo”, la trasmissione Rai che si recherà a Vogogna e successivamente a Campello Monti. Il Distretto, è stato detto, lascia anni di buona amministrazione, con tre progetti Interreg in essere, il programma Cosme, prima vera collaborazione fattiva tra la parte Nord e Sud del Piemonte, passando da Locarno alla Val Vigezzo alla ciclovia del Toce lungo i percorsi dei due laghi, fino a scendere nei territori di Novara e Vercelli e poi le Langhe e Roero e sfociare, infine, in Liguria. Progetti importanti che porteranno risorse nelle casse del Distretto, insieme ai 540 mila euro che vanno a finanziare 10 uffici Iat, mezzo milione di quote associative che provengono dal mondo pubblico e privato e i progetti Articolo 21 con le risorse che hanno in dote per circa 300 mila euro. È stato sottolineato come nel corso del 2025 la Atl abbia messo in campo tantissime energie, esprimendo in tal modo un modello di organizzazione ed efficienza.



Le fiere, non ultime, sono state uno degli elementi fondamentali della comunicazione, insieme ai numeri ragguardevoli raggiunti nel web. In conclusione, si è parlato della figura del project manager che si spera venga prossimamente inserita in organico e della possibilità di costituire l’Ente di quadrante. Dal canto suo Gaiardelli ha manifestato soddisfazione per il periodo di prorogatio che sarà utile e necessario a portare a compimento il lavoro svolto sin qui. Il presidente ha, infine, ringraziato tutti i soci per la fiducia che è stata accordata in questi anni, il personale, il Collegio, il Cda e l’assessore Bongiovanni che con la sua presenza ha dato un contributo straordinario all’assemblea.