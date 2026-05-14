PD: scuola di politica “Nilde”

Presenti Francesco Cancellato, Francesco Nicodemo, Chiara Gribaudo, Marta Bonafoni, Pierfrancesco Maran, Brando Benifei, Giuseppe Provenzano.



Investire sulla formazione politica, costruire una nuova classe dirigente, offrire alle giovani generazioni strumenti per leggere la complessità del presente e immaginare il futuro. Con questo spirito nasce “Nilde – Scuola di Politica”, la prima scuola di formazione politica promossa dal Partito Democratico del Verbano Cusio Ossola insieme ai Giovani Democratici del VCO, in programma a Verbania dal 15 al 17 maggio 2026.



Una tre giorni intensa di confronto, approfondimento e laboratori che porta il nome di Nilde Iotti, figura simbolo della Repubblica, della democrazia parlamentare e dell’emancipazione femminile, scelta non solo come riferimento ideale ma come modello di rigore istituzionale, visione politica e passione civile.



In un tempo in cui la politica rischia troppo spesso di ridursi a slogan, immediatezza e semplificazione, il PD VCO e i Giovani Democratici scelgono una strada diversa: quella dello studio, del confronto e della costruzione paziente del pensiero politico. Una scelta che guarda in primo luogo agli under 35, ai quali è dedicato il percorso residenziale e laboratoriale della scuola, ma che si apre all’intera cittadinanza con una serie di appuntamenti pubblici di grande rilievo.



Il programma vedrà infatti la presenza di figure di primo piano del Partito Democratico nazionale e del dibattito pubblico italiano, insieme a professionisti della comunicazione politica e dell’informazione capaci di offrire strumenti concreti di lettura del presente.



Ad aprire la scuola, venerdì 15 maggio alle ore 21.00 presso lo Spazio Sant’Anna di Verbania, saranno Chiara Gribaudo, deputata e vicepresidente nazionale del Partito Democratico, e Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio e coordinatrice nazionale del Partito Democratico, in dialogo con Camilla Cupelli, in un confronto dedicato al tema delle leadership femminili e femministe, a ottant’anni dal voto alle donne.



La giornata di sabato 16 maggio proseguirà con un appuntamento aperto al pubblico alle ore 15.00 presso la Sala Multifunzionale dello Spazio Sant’Anna, dedicato all’Europa e alle grandi trasformazioni del continente, con Pierfrancesco Maran e Brando Benifei, europarlamentari del Partito Democratico. Un momento di approfondimento sul ruolo dell’Unione Europea tra sfide geopolitiche, transizione democratica e prospettive future.



La serata pubblica di sabato, alle ore 21.00 allo Spazio Sant’Anna, vedrà protagonista Giuseppe Provenzano, deputato del Partito Democratico e responsabile Esteri della segreteria nazionale, in dialogo con Riccardo Brezza, segretario del Partito Democratico del VCO, sul tema “Cosa succede nel mondo: dalla crisi globale all’internazionale progressista”, in un confronto dedicato agli scenari internazionali, ai conflitti in corso e al ruolo delle forze progressiste nel nuovo contesto globale.



A chiudere il ciclo degli appuntamenti pubblici sarà domenica 17 maggio alle ore 10.30 presso Casa Emanuele Mondino a Cavandone (in caso di maltempo presso la Sala Biblioteca di Villa Olimpia a Pallanza), con un confronto di grande attualità sul rapporto tra informazione, politica e democrazia. Interverranno Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, e Francesco Nicodemo, founder di Lievito ed ex responsabile della comunicazione di Palazzo Chigi, sul tema “Fare informazione politica ai tempi di Paragon”, tra algoritmi, polarizzazione e disinformazione.



“Con Nilde vogliamo lanciare un messaggio molto chiaro: la politica, se vuole essere credibile e all’altezza del tempo che viviamo, deve tornare a studiare, a formare, a confrontarsi seriamente con la realtà” – dichiara Riccardo Brezza, segretario del Partito Democratico del VCO. – “Abbiamo scelto di farlo partendo dai giovani, ma aprendoci all’intera comunità democratica e progressista del territorio. Siamo orgogliosi di aver costruito una scuola che porta a Verbania dirigenti nazionali di primo piano, parlamentari, eurodeputati, giornalisti e professionisti della comunicazione politica. È un investimento culturale e politico che guarda lontano.”



“Per i Giovani Democratici questa scuola rappresenta molto più di un evento formativo: è una scelta politica” – afferma Simone Martoccia, segretario dei Giovani Democratici del VCO. – “In un tempo in cui ai giovani si chiede spesso solo di assistere o commentare, noi vogliamo offrire loro uno spazio per partecipare davvero, per acquisire strumenti, fare domande, costruire relazioni e diventare protagonisti. Intitolare questa esperienza a Nilde Iotti significa anche affermare un’idea alta della politica, fatta di competenza, passione e servizio.”



La partecipazione al percorso completo in residenza è riservata agli under 35 selezionati tramite candidatura, mentre gli appuntamenti pubblici sono aperti a tutta la cittadinanza.



Il forte interesse registrato in queste settimane conferma l’intuizione alla base del progetto: Nilde ha raccolto adesioni non soltanto dal Verbano Cusio Ossola, ma da diverse province del Piemonte e anche dalla vicina Lombardia, segnale concreto di un bisogno reale di luoghi di formazione politica seri, aperti e di qualità. Un risultato che incoraggia PD VCO e Giovani Democratici a immaginare questa esperienza non come un episodio isolato, ma come l’inizio di un percorso stabile e capace di crescere nel tempo.





Partito Democratico VCO

Giovani Democratici VCO