Arriva il Giro d'Italia

Il percorso della tappaSi tratta di una tappa prevalentemente pianeggiante per circa 160 km, che si movimenta improvvisamente negli ultimi 30, attraversando da sud a nord la pianura padana da Alessandria fino a raggiungere il Lago Maggiore. I corridori percorreranno l'alessandrino e l'astigiano, entreranno nel vercellese, poi nel novarese e infine nel Verbano-Cusio-Ossola, attraversando Stresa — dove è previsto il punto sprint — e affrontando i due Gran Premi della Montagna, Bieno e Ungiasca, prima di involarsi verso il lago per il traguardo finale a Verbania.La salita dell'Ungiasca, dal versante di Trobaso, appare per la prima volta nella storia della Corsa Rosa: 4,7 km con pendenze che toccano il 13%, il punto in cui gli scalatori potranno fare la vera differenza prima della discesa verso il lago.Il percorso nel territorio comunaleI corridori e i mezzi accreditati entreranno nel territorio di Verbania da Feriolo (frazione di Baveno) sulla SS33, raggiungeranno la Rotatoria di Fondotoce e saliranno sulla Provinciale SP61 in direzione Bieno–San Bernardino Verbano. Rientreranno poi nel comune in via per Santino, proseguendo verso Unchio e Cossogno, quindi affrontando la salita di Ungiasca in via Monte Zeda.Dopo lo scollinamento scenderanno sulla Provinciale di Miazzina (SP58), attraversando Cambiasca per rientrare definitivamente a Verbania. Da lì percorreranno via Sasso di Pala, via Renco e via Battaglione Intra, poi via Brigata Valgrande Martire, il Terzo Ponte e via Olanda in direzione del lago. Si immetteranno sulla SS34 verso Villa Taranto e proseguiranno su via Vittorio Veneto (pista ciclabile) fino a Pallanza.L'arrivo: Lungolago di Pallanza, Piazza GaribaldiGli ultimi 3 km si percorrono lungo il Lago Maggiore: prima una strada larga e quasi dritta, poi la costa con alcune curve e un lieve restringimento della carreggiata, fino al rettilineo finale di 300 metri in asfalto. Un finale spettacolare, con il panorama del Verbano a fare da cornice straordinaria.Il traguardo sarà sul suggestivo Lungolago di Pallanza, in Piazza Garibaldi, nei pressi del Municipio. In quest'area saranno allestiti il podio e l'area premiazioni, la zona interviste, la press unit, l'hospitality e tutte le strutture dell'arrivo.Open Village in Piazza MercatoPrima dell'arrivo, animazione e divertimento per tutti: in Piazza Mercato sarà allestito l'Open Village, lo spazio ufficiale del Giro d'Italia dove gli sponsor della Corsa Rosa propongono attività, musica e giochi per grandi e piccini. Il posto ideale per vivere l'atmosfera della gara fin dal mattino.Informazioni pratiche per i cittadiniParcheggi e navettePer raggiungere comodamente la zona di arrivo senza aggravare il traffico, il Comune ha predisposto due grandi aree parcheggio:zona antistante al Movicentro (nei pressi dell'Agenzia delle Entrate)area del Campeggio Continental (accanto alla pista BMX), gentilmente messa a disposizione dalla Famiglia ManoniEntrambe le aree saranno collegate a Pallanza da una navetta attiva dalle ore 10:30 alle 20:00, con sospensione durante il passaggio della corsa.Chiusura anticipata delle scuoleCome da ordinanza sindacale, le scuole cittadine osserveranno chiusura anticipata alle ore 12:30.Modifiche alla viabilità e divieti di sostaLe restrizioni si articolano in tre fasce:Fascia Rossa — Divieto di sosta dalle ore 19:00 del 21/05 alle ore 22:00 del 22/05: Piazza Mercato, Piazza Garibaldi, Via Manzoni (tratto tra Via Albertazzi e Piazza Garibaldi), Largo Tonolli, Viale Magnolie, Corso Zanitello, Via Vittorio Veneto (area ex scuderie), Piazza Gramsci, Viale Azari (tra Piazza Gramsci e civico 52), Piazza Giovanni XXIII (area fronte Istituto Istruzione Polizia Penitenziaria).Fascia Gialla — Divieto di sosta e circolazione dalle ore 06:00 alle 21:00 del 22/05: Corso Zanitello, Via Vittorio Veneto, Via Panoramica, Via Cavallini, Piazza Giovanni XXIII, Via Marconi, Piazza Gramsci, Via Castelli, Viale Azari (tra Piazza Gramsci e Via alla Selva), Via Troubetzkoy (da Via Castelli a Corso Nazioni Unite).Tracciato Rosa — Divieto di circolazione nelle vie del percorso a partire da 2 ore e 30 minuti prima del passaggio della testa della corsa.Come seguire la tappa da casaIl Giro d'Italia 2026 è trasmesso in diretta tv in Italia sui canali RAI in chiaro e in streaming gratuito su RaiPlay.Ma la vera emozione è viverla dal vivo.