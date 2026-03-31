Inaugurata la riqualificazione la dimora del Cap. Neil McEacharn

L’accordo, che rientra in un più ampio piano di destagionalizzazione turistica volto a valorizzare le potenzialità culturali e ambientali dell’intera area del Parco Botanico, restituisce alla pubblica fruizione la storica dimora che un tempo appartenne al Capitano Neil McEacharn, oggi sede istituzionale della Prefettura.



La cerimonia di inaugurazione, promossa dal prefetto Matilde Pirrera e riservata ad autorità e invitati, è stata condizionata dal forte vento che ha impedito l’arrivo previsto a bordo del Piroscafo Piemonte. Nonostante ciò, i presenti hanno potuto constatare gli interventi realizzati e l’importanza di questa nuova opportunità turistica per il territorio. L’apertura al pubblico è prevista a partire dal prossimo mese di aprile.