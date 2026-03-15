Il Tecnico turistico del Maggia premiato dal MIM

La premiazione è avvenuta nel corso del convegno nazionale “4+2. Quando la formazione diventa filiera. Un modello che sta cambiando la scuola italiana”, nell'ambito della Fiera Didacta Italia a Firenze, evento di importanza nazionale sulla formazione e l’innovazione del mondo della scuola.L’Avviso di concorso del Ministero intendeva mettere in luce le esperienze più significative della sperimentazione nazionale delle filiere formative 4+2 previste dalla Legge n. 121 dell’8 agosto 2024, grazie alle quali si consegue il diploma di maturità in quattro anni, a cui si possono aggiungere due anni di corsi post-diploma nelle ITS Academy. La sperimentazione del nuovo corso Tecnico per il Turismo è partita nell’anno accademico 2024-2025, con il Maggia prima scuola autorizzata in Piemonte ad avere un corso quadriennale turistico.Il Maggia è capofila di quella che viene chiamata filiera formativa integrata, ovvero rete che coinvolge più soggetti: in questo caso, oltre all’istituto di Stresa, ci sono l’Enaip Piemonte, l’ITS Turismo e attività culturali Piemonte, l’Università del Piemonte Orientale e l’azienda Consorzio Maggiore di Verbania. Il progetto ha avuto e tuttora ha il supporto della referente Tecnici per il turismo, dirigente scolastico prof.ssa Anna Tiseo. “Ringrazio le docenti e i docenti del corso turistico per aver permesso di raggiungere quest’ottimo risultato, grazie al quale la nostra filiera 4+2 è stata selezionata tra le vincitrici”, ha detto il Dirigente, prof. Fiorenzo Ferrari.Materia caratterizzante del corso turistico del Maggia è “Promozione del patrimonio e del turismo culturale”. Tra le esperienze portanti del progetto ci sono le UDA / Settimane tematiche a carattere interdisciplinare, che vengono sviluppate proprio a partire da tematiche legate al Patrimonio e ai beni culturali. Nell'a.s. 2024-2025, la prima settimana tematica ha visto gli studenti in uscita didattica al Castello Sforzesco di Milano e tutte le materie di studio si sono “agganciate” a questo tema . La seconda settimana tematica si è invece focalizzata sul territorio locale: un viaggio con la Ferrovia Vigezzina e una visita al Museo dello Spazzacamino di Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo. Per l'anno in corso, invece, si è puntato su appuntamenti culturali, con la visita alla "kollezione" permanente de "La Kasa dei Libri" di Angera e relativo approfondimento sul tema "Turismo sul Lago Maggiore", oltre ai laboratori didattici in Archivio di Stato di Verbania, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio documentario.Un’altra caratteristica rilevante del corso è l’outdoor education, che, unendo scienze e pratica, propone attività laboratoriali nel frutteto didattico della scuola e l’esplorazione dei giardini dell’istituto con un esperto botanico.I momenti di restituzione da parte degli studenti avvengono attraverso la creazione di materiale digitale creato con dispositivi Apple, che vengono anche utilizzati nella didattica quotidiana.La lettura di molte attività e lezioni è però anche in chiave internazionale: nel piano di studio, infatti, sono previste 6 ore settimanali di co-docenza di inglese e tedesco con discipline non linguistiche di indirizzo. A questa offerta formativa si aggiungono spettacoli interattivi a teatro in lingua inglese e il soggiorno linguistico all’estero, fin dal primo anno di corso.La scuola prevede, inoltre, molte azioni di monitoraggio del percorso attivato, in un'ottica di miglioramento continuo del progetto, quali questionari agli studenti e ai soggetti formativi, focus group con il Dirigente, gli studenti e i soggetti della filiera, ma anche i Consigli di classe come gruppi di lavoro che si riuniscono periodicamente per elaborare progetti e attività condivise.Il premio del MIM vuole sostenere la sperimentazione di un nuovo modello di formazione che migliori l’integrazione tra istruzione tecnica e mondo del lavoro. Il contributo premiale assegnato al Maggia verrà utilizzato per effettuare investimenti in innovazione didattica e organizzativa, anche destinati ai laboratori didattici.