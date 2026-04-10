Mettere a confronto chi il territorio lo vive per mestiere, chi lo attraversa per scelta e chi lo amministra per missione. È questo l’obiettivo di “Siamo tutti transumanti. Incontro fra grandi camminatori”, convegno che si terrà sabato 11 aprile presso la Sala congressi del Comune di Boca, seguito domenica 12 aprile da una camminata inaugurale nel cuore del Parco del Fenera.L’appuntamento segna il proseguimento di Transumè, il progetto avviato nel 2025 con il sostegno di Fondazione CompagnIa di San Paolo e appena concluso, finalizzato a valorizzare la transumanza nel corridoio tra i Laghi d’Orta e Maggiore, dalla Pianura Novarese all’Ossola, non solo come pratica economica, ma come presidio culturale e ambientale imprescindibile per le comunità locali.SABATO 11 APRILE IL CONVEGNO “SIAMO TUTTI TRANSUMANTI”Il convegno “Siamo tutti transumanti. Incontro fra grandi camminatori”, dalle 15.30 alle 17.30 di sabato 11 aprile presso la Sala congressi del Comune di Boca (via Luigi Vesco 1) proporrà una riflessione comunitaria sul senso profondo dell’attraversamento dei luoghi. Dopo dodici mesi di azioni sul campo — interviste ai pastori, eventi comunitari, camminate collettive e mappature — verranno presentati i nuovi Anelli Rurali: percorsi disegnati per raccontare l’anima più autentica e rurale del territorio, inclusa una sperimentazione dedicata all’accessibilità.Il tavolo dei relatori vedrà dialogare alcune delle voci più autorevoli del mondo del cammino e della ricerca sul territorio e la transumanza:• Alex Chichi, fotografo, ideatore del progetto Transumè e presidente dell'associazione Sportway APS che cura il cammino del Grand Tour del Lago d'Orta• Riccardo Carnovalini, camminatore, fotografo e cercatore di vie dal 1980• Anna Rastello, camminatrice ed esperta di scienze umane• Luca Maria Battaglini, esperto di sistemi pastorali e alpini, docente di Alpicoltura ed Etica e benessere animale presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università degli Studi di Torino• Andrea Cerri, sindaco di BocaSono stati invitati i rappresentanti delle Istituzioni locali e delle Province di Novara e VCO.Accanto a loro, la voce fondamentale dei pastori, testimoni di una professione che è, oggi più che mai, tutela della biodiversità e cura del paesaggio. Modererà l'incontro Giacomo d'Alessandro, camminatore e ideatore del cammino dei Ribelli. Nell’incontro verrà proiettato il cortometraggio “RIAFN”, viaggio cinematografico nel paesaggio sonoro delle Alpi firmato dal regista Hannes Lang. Al termine, seguirà un aperitivo di degustazione con i prodotti d’eccellenza del territorio.DOMENICA 12 APRILE ESCURSIONE SUL NUOVO ANELLO RURALE DEL PARCO FENERAcon visita alla cantina Podere ai Valloni e degustazioneLa mattina seguente, domenica 12 aprile, è prevista una camminata inaugurale aperta a tutti sull’Anello Rurale creato all’interno del Parco del Fenera, in collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree Protette della Valsesia, con una visita e degustazione conviviale presso il Podere ai Valloni.Gli Anelli Rurali sono diramazioni dei corridoi storici di transumanza pensati per esplorare angoli nascosti, scoprire il territorio nella sua dimensione più autentica. La camminata farà tappa al Podere ai Valloni per una visita in cantina e una degustazione conviviale a km 0.Dettagli dell'escursione:Ritrovo o re 9.00 – Di fronte al Santuario di Boca (NO), via San Francesco d'Assisi 31Lunghezza 8,97 km | Dislivello +170 m | Rientro ore 14.00 circa.Equipaggiamento: Abbigliamento comodo a strati, scarpe adatte a sentieri sterrati e borraccia d'acqua.La partecipazione è gratuita con iscrizione è obbligatoria online (posti limitati) sul sito di Transumè. LINK PER L'ISCRIZIONE → https://forms.gle/buZpYKJ3jrgd9FUF7