Dance Factory successi a Dance4Me

Le atlete e gli atleti della scuola di danza urbana, hip-hop e moderna Dance Factory di Verbania hanno concluso in maniera trionfale lo scorso 12 aprile a Cinisello Balsamo il Campionato Nazionale Dance4Me, organizzato dall’associazione Sport4Me nell’ambito delle scuole di danza associate Libertas.Nel corso delle 4 tappe del Campionato, valido come Coppa Nazionale Libertas, i ragazzi capitanati da Flavia Marino, maestra, coreografa e titolare della Dance Factory, hanno sfidato coetanei delle scuole del Piemonte e della Lombardia a suon di musica e di coreografie in otto differenti categorie.Al termine delle sfide disputate a Verano Brianza, Gravellona Toce, Carate Brianza e Cinisello Balsamo, le ragazze della Dance Factory hanno portato a casa la Coppa Nazionale Libertas come vincitrici in sei delle otto categorie in gara.Hanno vinto nella propria categoria: Noa Manfrinato (Solo Junior), Francesca De Rosa (Solo Teen), Chloe Manolache e Elena Capelli (Duo Junior), Alessia Sofia Lupu e Yunna Lavarini (Duo Teen).Per i gruppi, invece, hanno portato a casa l’ambita coppa azzurra dei vincitori la crew Crazy Monkeys (categoria Crew Junior) e il Collettivo Urbano, la nuova Crew Under 18 proposta quest’anno da Flavia Marino, formata da ragazze giovanissime (tra gli 11 ed i 16 anni), che hanno però saputo imporsi alla loro prima partecipazione assoluta ad un campionato di categoria, prevalendo anche su colleghe più grandi delle altre scuole.Una bella soddisfazione per tutta la Dance Factory, che ha sede a Verbania in via Renco: come al termine di ogni stagione sportiva, la scuola proporrà nel saggio di fine anno in programma al Teatro Maggiore di Verbania il prossimo 14 giugno, tutte le coreografie vincenti al Dance4Me, oltre ad una serie di altre esibizioni a cura dei 150 ragazzi che frequentano i corsi tenuti da Flavia Marino.E i biglietti, anche quest’anno come per gli anni precedenti sono quasi sold.out.