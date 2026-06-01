La Festa della Sorgente Viva è un evento gratuito e aperto a tuttə, che intreccia teatro, danza, canto, poesia ai saperi locali e alla tutela ambientale. Un’esperienza collettiva unica.Un evento che nasce dal territorioLa Festa della Sorgente Viva è il frutto di un lungo processo territoriale partecipativo che da febbraio a giugno 2026 ha coinvolto nel progetto Sorgente Viva le comunità limitrofe in incontri di Canto, Danza, Alimento e Artigianato, con laboratori artistici gratuiti, dialoghi aperti, incontri e camminate nel Bosco Tenso. L’obiettivo: riflettere e praticare le arti come motore di rafforzamento e rigenerazione culturale La “sorgente” celebrata in questi mesi non è soltanto un elemento naturale: è simbolo di rinascita, partecipazione e memoria collettiva. Teatro, canto, danza, poesia, arte visiva e pratiche partecipative sono stati gli strumenti per esplorare il territorio insieme, per ritrovare quella sorgente di vita e festa che costituisce una comunità.La Festa è anche la festa finale di Borgo Tenso, il progetto con cui il Comune di Premosello-Chiovenda — nell’ambito del PNRR Missione 1, Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi Storici” (NextGenerationEU) — ha accompagnato un percorso di valorizzazione e rigenerazione del territorio dal borgo di Colloro fino al Bosco Tenso. Tra i momenti simbolici: “Legarsi alle Tradizioni”, un nastro fisico che unirà gli interventi realizzati, le case e le persone del borgo, collegando i punti più significativi di Colloro. Grazie alla visione interculturale di Progetto RESCUE!, accompagnano questa festa la Red Yuma (COL) rete di attivisti e artisti per la tutela delle acque dolci, la compagnia teatrale tedesca Studio7Theatre e la compagnia cubana Teatro Sobre el Camino con lo spettacolo FronteraS.A. Anche per questa edizione 2026 saranno presenti i violini delle Valli Occitane Piemontesi Violoun D’Amoun. artisti del territorio chiuderanno la due giorni il 28 sera: Coro Arsunà Canta, Massimo Losito (fisarmonica) e Alessandro Zolt (scacciapensieri-ribebui).Momenti da non perdere: la Raccolta delle Acque il 27 giugno a Colloro (h 18:00) e La Discesa delle Acque processione con musica e danze il 28 giugno a Premosello (h 17:00).Il programma delle due giornateSabato 27 giugno – Colloroh 14:30–15:30 — Proiezione del documentario “Coltivando la Casa dell’Acqua – Ll’ankay Wasiyaku”, Red Yuma (Colombia) – introduzione al Dialogo Apertoh 15:30–17:30 — Dialogo Aperto: Ambiente – Tutela, azioni, comunità – sullo stato delle acque sorgive, del fiume Toce e della biodiversitàh 15:15–17:00 — Laboratorio creativo “Le Mani Come Radici” – Piazzetta del Circoloh 18:00 — La Raccolta delle Acque – Cerimonia di apertura: porta con te l’acqua del tuo territorio per unirla alle altreh 21:30 — FronteraS.A. – Spettacolo teatrale per tuttə, Teatro Sobre el Camino (Cuba)h 23:00 — Vila alla Ca’ Vegia – Narrazione, canto e parola per ricordare la sorgente Domenica 28 giugno – Premosello-Chiovendah 17:00 — La Discesa delle Acque – Processione laica con l’arrivo dei danzanti da Colloro, Violoun D’Amoun (violini delle Valli Occitane Piemontesi), Coro Arsunà Canta, con danze e canti originali.h 20:00 — Canto a Ruota – Poesia, cori, cantorə e musicistə per cantare alla sorgenteh 21:30 — Concerto a Ballo con Violoun d’Amoun (violini), Massimo Losito (fisarmonica), Alessandro Zolt (ribebui) – Danze popolari per tuttə In entrambe le giornate sono previste cene su prenotazione e attività adatte a tutte le età.A Colloro: Circolo di Colloro, piazzetta adiacente e Ca’ Vegia – Casa Museo. A Premosello: Proloco (Via Caduti per la libertà 47), piazza davanti alla biblioteca e Area Attrezzata Feste (Via E. Fovanna).Progetto RESCUE! – I promotoriSorgente Viva 2026 è ideato e coordinato da Progetto RESCUE!, collettivo attivo nelle arti performative e nella ricerca artistica, nato a Torino e oggi radicato nel Verbano-Cusio- Ossola. Lavora con un approccio transdisciplinare, interculturale e inclusivo — teatro, musica, narrazione, danza, pratiche comunitarie — con l’obiettivo di esplorare il potenziale trasformativo dell’arte nei territori che attraversa. Collabora con realtà culturali e agricole in Colombia, Cile e Cuba.Partner e sostenitoriL’Ass. Progetto RESCUE! Aps, attiva sul territorio del VCO dal 2021, sta crescendo ottenendo importanti riconoscimenti:La festa della Sorgente Viva 2026 è infatti realizzata con il contributo dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese e della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del programma Festival Partecipativi. Gode del patrocinio del Comune di Premosello-Chiovenda e dell’Ente Parco Val Grande; è inserita inoltre nel programma Borgo Tensodel Comune di Premosello-Chiovenda finanziato con I fondi PNNR NextGenerationEU.Si ringraziano gli enti collaboratori e le persone che hanno sostenuto il processo e la festa: Il Teatro nei Paesi, Proloco di Premosello, Circolo di Premosello, Circolo di Colloro, Teatro sobre el Camino (CUB), Studio 7Theater (DE), Ass. Baco, Ass. Caot, Club Alpino Italiano Sezione Monte Rosa, Club Alpino Italiano Regione Piemonte, Fed. Pro Natura VVV, La Red Yuma (COL), Ass. Crava Persa, Cà Vegia Casa Museo, Ass. Passamontagna, Coro Arsunà Canta, Bald’Ossola, RSII di Premosello Chiovenda, Latteria Turnaria di Cuzzago, Clemant Gauthier, Teatr Brama (POL); Coro delle Terre di Mezzo, Mario Biagini. Silvano Ragozza, Luca Chessa, Maurizio Mora (Ass. La culla dei Sensi); Luciano Diretti, Filippo Bassanini, Beatrice Botti, Stefano Barone, Marisa Cottini, Lisa Odelli (Ass. Casa Fiordaliso), Valle Aperta Società Agricola, La Realidad (COL), Grano Nero, Irene Gualtieri,Valeria Piolini, Elisa Sbaragli.Si ringrazia il team di Progetto RESCUE! Camilla Sandri, Francesca Silva, Vicente Cabrera e tutte le persone che hanno nutrito i laboratori creativi di B.A.R