Soft Skills Labs - Summer Schools

L’iniziativa si inserisce nel programma delle scuole estive internazionali che, ogni anno, richiamano nel Verbano Cusio Ossola docenti, esperti e partecipanti di rilievo nazionale e internazionale. Il progetto coniuga l'alta formazione, il dibattito e l'innovazione con attività ricreative volte alla valorizzazione del territorio. Questo modello formativo mira a sviluppare competenze, a consolidare reti e relazioni e a essere generativo per il futuro dei giovani, attraverso percorsi didattici dedicati a studenti, professionisti e cittadini.In un contesto caratterizzato dalla velocità della comunicazione digitale, dalla costante connessione e dalle trasformazioni sociali ed economiche degli ultimi anni, Soft Skills Labs nasce con l'obiettivo di offrire uno spazio di riflessione, confronto e consapevolezza. Il percorso permetterà ai partecipanti di approfondire competenze fondamentali come l'ascolto attivo, l'empatia, il pensiero critico, la creatività, la resilienza e il lavoro di squadra attraverso metodologie esperienziali e attività immersive.La Summer School si svilupperà in forma itinerante tra alcuni dei luoghi più significativi della città e del territorio, tra cui Villa Giulia, il Museo del Paesaggio, Casa Ceretti, i Giardini Botanici di Villa Taranto e il Parco Avventura Wonderwood di Trarego Viggiona. Workshop, attività laboratoriali e momenti di confronto si alterneranno a occasioni di socializzazione e condivisione, favorendo la costruzione di un'esperienza formativa completa e coinvolgente.A guidare il percorso sarà un team multidisciplinare di professionisti ed esperti:Gloria Barcellini, Assistant Metaproject presso Alessi SpA, condurrà un workshop dedicato a creatività e competenze trasversali, accompagnato dalla visita alla mostra "Alessandro Mendini. Cose. Stanze come mondi";Ambra Ferrari, coach e trainer aziendale, guiderà le attività esperienziali presso il Parco Avventura Wonderwood;Marco Mazzini, imprenditore, esperto di innovazione digitale e fondatore della startup innovativa Dokimazo, accompagnerà i partecipanti in un percorso di individuazione e valorizzazione delle proprie competenze attraverso strumenti innovativi supportati dall'intelligenza artificiale;Francesca Sanzo, coach umanista specializzata in scrittura e comunicazione, proporrà attività dedicate alla narrazione di sé, alla scoperta delle proprie potenzialità e alla resilienza;il team di VTSItalia, insieme agli operatori del Museo del Paesaggio, condurrà una sessione basata sul metodo Visual Thinking Strategies per sviluppare capacità di osservazione, ascolto e pensiero critico attraverso il dialogo davanti alle opere d'arte.L'edizione 2026 di Soft Skills Labs si svolgerà da mercoledì 26 agosto alle ore 14.30 a sabato 29 agosto alle ore 13.00, per un totale di 20 ore di formazione, proponendo un percorso intensivo dedicato allo sviluppo delle competenze trasversali oggi sempre più richieste nella vita personale e professionale.Possono partecipare sia giovani - a partire dai 16 anni - che adulti interessati a intraprendere un percorso di crescita personale e professionale, i posti sono limitati, iscrizioni entro sabato 25 luglio 2026.L'iniziativa è realizzata con il contributo di Fondazione CRT e del Comune di Verbania, in collaborazione con Centro Studi UPOnTourism, Fondazione Giardini Botanici Villa Taranto cap. Neil McEacharn, Museo del Paesaggio di Verbania - Casa Ceretti, Società Geografica Italiana, Visual Thinking Strategies Italia e Wonderwood.Novità di questa edizione: il programma VCO International Schools 2026 - che inizierà a luglio con l’ormai consolidata Domoschool -terminerà con Creativity Spots: un percorso formativo dedicato alla creatività come strumento di innovazione, espressione personale e sviluppo di nuove prospettive, in dialogo con il mondo della cultura, del design e di tutte le professioni che richiedono anche fasi di progettazioni creative. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Ars.Uni.VCO ETS, Università del Piemonte Orientale e Fondazione Parco delle Arti e della Cultura di Omegna E.T.S., avviata nel 2024 attraverso un corso di alta formazione che ha approfondito il ruolo della creatività come fattore capace di generare valore, favorire l'innovazione e creare nuove opportunità d'impresa in ambiti molto diversi tra loro. Creativity Spots si svolgerà a Omegna il 25 e 26 settembre 2026, offrendo un ulteriore momento di confronto e formazione per studenti, professionisti e cittadini interessati a esplorare il potenziale creativo come leva di crescita personale e professionale.Per qualsiasi informazioni formazione@arsunivco.eu