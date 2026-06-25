Anteprima del Festival Lago Maggiore LetterAltura 2026

Un titolo che attraversa l'intero calendario di incontri, spettacoli, proiezioni cinematografiche e presentazioni costruito dall'associazione verbanese, anche quest'anno con il sostegno di Regione Piemonte, Città di Verbania, Distretto Turistico dei Laghi, Fondazione CRT, Fondazione Comunitaria del VCO e Parco Nazionale della Val Grande.



L'edizione 2026 segna i vent'anni del Festival, nato nel 2007 per promuovere la letteratura di montagna, viaggio e avven- tura sul territorio del Lago Maggiore. Un traguardo che invita a guardare al percorso compiuto e, insieme, alle nuove dire- zioni dell'esplorazione culturale e narrativa.



Aspettando LetterAltura si terrà venerdì 26 e sabato 27 giugno negli spazi dell'ex Palazzo Pretorio di Verbania Intra con incontri d'autore, cinema e musica dal vivo legati al tema di questa edizione. La rassegna si chiude domenica 28 giugno alla Libreria Alpe Colle, con una tavola rotonda dedicata a librerie, collezioni ed editoria indipendente, a proseguire il dia- logo tra autori e pubblico avviato nei giorni precedenti.



Programma della rassegna



Venerdì 26 giugno 2026, ore 17.30

ex Palazzo Pretorio, Verbania Intra

Incontro con Cristiana Cella e presentazione del libro "Attraversare la notte"

L'autrice dialoga con l'avvocata Cesarina Manassero del Foro di Torino. In collaborazione con il Comitato Pari Opportu - nità dell'Ordine degli Avvocati di Verbania.

Cristiana Cella, giornalista e scrittrice, socia di CISDA (Coordinamento Italiano a Sostegno delle Donne Afghane), si oc- cupa di Afghanistan dal 1980, quando entrò clandestinamente a Kabul per raccontare la resistenza contro l'invasione so -vietica e, sulle montagne di Paktia, seguì i combattenti democratici che si opponevano sia ai russi sia ai mujaheddin fon- damentalisti.

Oggi l'Afghanistan è tornato a essere una prigione, con sbarre che si moltiplicano attorno alla vita delle donne: un regime che normalizza femminicidi, torture e schiavitù e fa della paura il principale strumento di controllo. Da questo scenario nasce "Attraversare la notte", una raccolta di 70 racconti ispirati a voci, testimonianze e confidenze registrate in quattro anni di dominio talebano.



Venerdì 26 giugno 2026, ore 21.00

ex Palazzo Pretorio, Verbania Intra

Proiezione del film "La tartaruga rossa" con colonna sonora dal vivo a cura di Davide Merlino "La tartaruga rossa" (La Tortue Rouge, 2016) è il film d'animazione di Michaël Dudok de Wit presentato in concorso al Festival di Cannes 2016 nella sezione Un Certain Regard. Racconta la storia di un uomo che, dopo un naufragio su un'iso - la tropicale, lotta per la sopravvivenza. L'assenza di dialoghi rende la pellicola adatta alla sonorizzazione dal vivo: le sole percussioni accompagneranno il pubblico in questa avventura.

Davide Merlino, laureato in Strumenti a Percussione e specializzato in Didattica, collabora con le formazioni cameristiche del Teatro alla Scala di Milano. Insegna come docente esterno per il Dipartimento di Didattica in Conservatorio e ricopre una cattedra dell'Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria. Dirige l'Orchestra di percussioni Waikiki e l'Ente Musicale di Verbania, è direttore artistico del Festival Poliritmica e produttore discografico per Floating Forest REC



Sabato 27 giugno 2026, ore 17.00

ex Palazzo Pretorio, Verbania Intra

Incontro con Emanuele Sacerdote e presentazione del libro "Amori&Dolori"

Emanuele Sacerdote, scrittore e imprenditore, è membro della quinta generazione della ditta Strega Alberti Benevento e del Premio Strega. Ha lavorato presso Young&Rubicam, McCann Erickson, Levi Strauss & Co., Ermenegildo Zegna, Ferrari Auto, Moleskine e Barbisio. Nel 2015 ha fondato SOULSIDE, boutique di consulenza strategica. Ha insegnato all'Università Cattolica del Sacro Cuore, alla Fondazione Istud e all'Università Iulm. "Amori&Dolori" affronta i temi più sensibili dell'impresa familiare attraverso la forma della novella, tra finzione e verosi - miglianza. Le 35 storie raccolte nel volume intensificano i toni della sfera personale e costruiscono un ponte tra realismo e introspezione.

Un incontro che precede la serata di presentazione dei finalisti del Premio Strega in programma la sera di sabato 27 giu - gno al Teatro Il Maggiore di Verbania.



Domenica 28 giugno 2026, ore 15.00

Libreria Alpe Colle

Tavola rotonda "A parlar di libri, librerie, collezioni ed editoria indipendente"

Con Marco Amerighi (scrittore) e Angelo Monte (libraio). Modera Elio Mussi, presidente dell'associazione culturale Se - rif. Evento organizzato da Associazione Culturale LetterAltura, Libreria Alpe Colle e Associazione Culturale Serif. Marco Amerighi vive a Milano, dove lavora come traduttore, editor e ghostwriter per varie case editrici. Il suo romanzo d'esordio, "Le nostre ore contate" (Mondadori, 2018), ha vinto il premio Bagutta Opera Prima. "Randagi", il suo secondo romanzo, è stato finalista al Premio Strega 2022.

Angelo Monte, libraio, è un punto di riferimento per bibliofili e appassionati di editoria. Alla pratica del mestiere unisce una conoscenza approfondita del catalogo della casa editrice Einaudi e una solida passione letteraria e saggistica. A seguire, dj set a cura di Frank, dj e musicista di base a Baveno: una selezione di funk, soul e black music, con attenzio - ne ai nuovi ritmi, ad accompagnare i momenti di convivialità al termine dell'incontro.