Nasce Fondazione Hereditas

C'è una sfida che accomuna oggi l'intero settore dell'ospitalità: formare una nuova generazione di manager capaci di guidare un comparto sempre più innovativo, competitivo e internazionale. Da questa consapevolezza con atto notarile sottoscritto il 26 maggio a Stresa nasce la fondazione HEREDITAS che ha l'ambizione di costruire il futuro dell'hospitality italiana investendo in particolare sul capitale umano e sui giovani talenti. Un progetto nato dalla volontà condivisa di alcuni tra i più importanti imprenditori e operatori dell'ospitalità nazionale per creare in Italia un centro di eccellenza dedicato alla formazione delle nuove generazioni di professionisti del turismo. I soci fondatori sono BPH, BWH Hotels Italia - Società Benefit - SB, Duetorrihotels, Europlan, HNH Hospitality, HOSPES Associazione, ISTUD Business School, L6A4 Terre Borromeo, Planetaria Hotels, SAB Alberghi di Baveno/ Zacchera Hotels, S.I.A.L.M.: 11 protagonisti del turismo italiano che hanno scelto di unire competenze, esperienze e visione per costruire un modello innovativo di alta formazione, nel quale imprese, mondo accademico e territorio collaborano.



«HEREDITAS è il risultato di un percorso iniziato oltre 5 anni fa che raccoglie l’eredità di HOSPES – Centro per gli Studi Turistici e Alberghieri e per lo sviluppo dell’Istituto “Erminio Maggia” di Stresa fondata nel lontano 1955, da un gruppo di personalità̀ del mondo dell’industria e della cultura - spiega il neoeletto Presidente Domenico De Angelis - Un progetto costruito passo dopo passo attraverso il confronto tra imprese, manager, professionisti e mondo della formazione. Oggi quella visione prende finalmente forma con la nascita della Fondazione e l'avvio delle sue attività.»



Più che una semplice scuola, HEREDITAS si propone come una piattaforma permanente di collaborazione tra impresa, formazione e territorio. Un modello inedito nel panorama italiano che mette attorno allo stesso tavolo grandi gruppi alberghieri, imprenditori, associazioni di settore, partner accademici, enti formativi e organizzazioni del Terzo Settore. L'elemento distintivo non è soltanto la qualità dei soggetti coinvolti, ma il loro impegno diretto. Le imprese partecipano infatti alla governance della Fondazione e contribuiranno non solo con risorse economiche, ma anche con competenze manageriali, opportunità professionali, percorsi di stage e programmi di borse di studio.



Stresa torna capitale dell'ospitalità

Non è neppure casuale che questo progetto nasca proprio sul Lago Maggiore. HEREDITAS affonda le proprie radici nella lunga tradizione di accoglienza del territorio, nell'esperienza di HOSPES e nella storia dell'Istituto Alberghiero "Erminio Maggia", che per generazioni ha formato professionisti dell'ospitalità italiana. La sede istituzionale della Fondazione sarà a Stresa, mentre a Baveno prenderà forma il Campus destinato alle attività formative, ai laboratori e alle esperienze didattiche. L'obiettivo è creare una vera comunità dell'ospitalità, un luogo dove studenti, docenti, manager e imprese

possano incontrarsi, lavorare insieme e costruire competenze attraverso l'esperienza diretta.



Nessun talento deve restare escluso

Al centro del progetto ci sono i giovani. HEREDITAS nasce con la convinzione che il talento rappresenti la risorsa più importante per il futuro dell'ospitalità italiana e che nessuno debba rinunciare a una formazione d'eccellenza per ragioni economiche. Per questo la Fondazione svilupperà un importante programma di borse di studio destinato agli studenti più meritevoli, con particolare attenzione a chi proviene da contesti familiari con minori disponibilità economiche. Scuola di alta formazione: il cuore della Fondazione Il modello formativo nasce per rispondere alle esigenze di un settore in continua

evoluzione, sempre più chiamato a coniugare competenze manageriali, innovazione tecnologica e capacità relazionali. La didattica è fortemente orientata all’esperienza concreta: le lezioni sono affidate a manager, imprenditori e professionisti che operano quotidianamente nel comparto turistico-lberghiero, mentre i programmi vengono sviluppati in costante dialogo con le imprese per garantire una formazione aderente alle reali necessità del mercato. Tra gli ambiti di approfondimento figurano leadership, revenue management, marketing digitale, sostenibilità, data analytics, intelligenza artificiale e applicazioni delle nuove tecnologie all’ospitalità. La nuova generazione di professionisti dovrà essere capace di interpretare i cambiamenti del settore e di guidare con competenza le strutture ricettive e turistiche del futuro. A guidare la Scuola sarà Giancarlo Carniani, figura di riferimento nel panorama turistico e del travel italiano, un manager che porta con sé un’esperienza pluridecennale maturata in ruoli di primo piano all’interno di importanti gruppi alberghieri nazionali e internazionali.



Una vocazione internazionale

HEREDITAS guarda con un’attenzione particolare a una dimensione internazionale. È un orientamento che Carniani porta in dote alla Fondazione: grazie alle relazioni costruite negli anni e alla partnership con la HIM Business School di Montreux, oltre all'allineamento agli standard internazionali della formazione, il progetto punta a diventare un punto di riferimento europeo per la formazione manageriale nel settore dell'accoglienza.



Il dialogo con Università, ISTUD e ITS

Tra gli obiettivi strategici della Fondazione vi è inoltre la costruzione di una filiera formativa completa capace di collegare formazione tecnica, università e mondo del lavoro. In questa direzione si inserisce il dialogo già avviato con l'Università del Piemonte Orientale, con ISTUD Business School e la prospettiva di collaborazione con ITS Academy Turismo Piemonte, con lo scopo di sviluppare percorsi integrati che accompagnino gli studenti dalla formazione specialistica fino ai più avanzati livelli di preparazione manageriale.



Il Consiglio della Fondazione

Presidente: Domenico De Angelis

Vicepresidente: Riccardo Fava Camillo

Coordinatore del Consiglio di indirizzo: Antonio Zacchera