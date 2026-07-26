Giro Podistico del Lago di Mergozzo: in 740

Anzi, la voglia di correre in uno degli scenari più suggestivi del VCO, magari con la prospettiva di un tuffo rinfrescante al termine della fatica, ha richiamato al via ben 740 partecipanti. Un successo che supera di 170 iscritti quello dello scorso anno e sfiora il record storico di circa 800 presenze fatto registrare una decina di anni fa, nonostante un calendario podistico provinciale sempre più ricco di appuntamenti.Puntuale lo start da Piazza Vittorio Veneto, con il lungo serpentone di runner pronto ad affrontare gli oltre 8 chilometri del percorso. La novità di questa edizione è stata la modifica del tracciato, una scelta che ha raccolto unanimi consensi tra i partecipanti. Se in passato il percorso attraversava l'interno del campeggio, quest'anno gli atleti hanno proseguito lungo la pista ciclabile, per poi ricongiungersi poco più avanti al tracciato tradizionale. Una variante che ha reso la gara ancora più fluida e piacevole, senza alterarne il fascino.Dopo una prima parte veloce, ideale per prendere subito il ritmo, il percorso si è poi inerpicato verso il Sentiero Azzurro, dove i passaggi più tecnici hanno messo alla prova gambe e concentrazione dei concorrenti. L'ultima discesa ha infine riportato gli atleti nel cuore di Mergozzo, con il suggestivo arrivo nella splendida cornice di Piazza Cavour.A tagliare per primo il traguardo è stato Stefano Pazzinetti dello Sport Project, che ha chiuso la sua prova in 27'40". Alle sue spalle è arrivato il compagno di squadra Riccardo Borgialli, staccato di appena 4 secondi, mentre Christian Piana, vincitore dell'edizione dello scorso anno, ha completato il podio con un ritardo di 22 secondi. Quarta e quinta posizione per Nicolò Fontana della Fulgor Prato Sesia e Andrea Capelli dello Sport Project, giunti rispettivamente a 27 e 29 secondi dal vincitore.Non meno emozionante la gara femminile. A imporsi è stata Stefania Termignoni del GAV, atleta di Ornavasso, che ha avuto la meglio su Alice Gattoni dello Sport Project, reduce dal successo ottenuto soltanto due giorni prima al Giro dell'Isola Pescatori. Terza piazza per Corinna Vanni dello Sport Project, seguita da Emma Ramoni e Sara Filiberti.Ancora una volta Dimensione Sport ha dimostrato tutta la propria esperienza nell'organizzazione dell'evento, ricevendo i complimenti dei partecipanti per la perfetta riuscita della manifestazione. Oltre all'apprezzamento per il nuovo percorso, molto graditi sono stati il tradizionale ghiacciolo consegnato a tutti i podisti all'arrivo, diventato ormai un simbolo della manifestazione, e il ricco ristoro finale che ha permesso agli atleti di recuperare le energie dopo la fatica.