Ossola Trail: vince Minoggio

Ossola Sky: che duello tra Minoggio e Borgnolo!Ossola Sky, con i suoi 28 km e 1.900 m D+- era la gara più lunga e forse è stata la più combattuta: è infatti vissuta sul duello tra Cristian Minoggio e un bravissimo Matteo Borgnolo: il portacolori di Sport Project VCO è stato a lungo in testa, ma negli ultimi km Minoggio, atleta del Kailas Fuga Team, ha saputo far valere tutta la sua grande classe ed è uscito alla distanza, andando a vincere con l’ottimo tempo di 2h33’40”, nonostante una caviglia in disordine. Borgnolo ha poi chiuso in seconda posizione con il tempo di 2h35’24”, mentre il terzo gradino del podio è andato a un sempre più convincente Andrea Ricchi (ASD Valbrevettola) in 2h58’45”.Tra le donne la vittoria come da pronostico è andata ad Aurora Bosia (Falchi Lecco) con il tempo di 3h26’39”; seconda posizione per la due volte vincitrice del Tor Des Geants Lisa Borzani (Bergamo Stars Atletica) in 3h51’30”, che ha preceduto di pochissimo un’ottima Martina Gioco (Runners Valbossa-Azzate), terza a un solo secondo di distacco. In totale sono stati 248 gli iscritti.Ossola Trail, Mussi e Longo davanti a tuttiFinale thrilling nella gara da 20 km e 1.300 m D+, che ha visto ben 348 iscritti: sul traguardo posto in piazza Vittorio Veneto di Mergozzo (VB) è giunto per primo Tommaso Franzosi; ma si è ben presto scoperto che l’atleta del Fulgor Prato Sesia era stato vittima di un errore di percorso che lo aveva portato ad accorciare il tracciato. La vittoria è quindi giustamente andata, con il tempo di 1h48’16”, a Federico Mussi, che era stato al comando per tutta la gara; dietro al portacolori del GSA Valsesia si sono classificati il forte Simone Eydallin (Piossasco Trail Runner, 1h52’38”) e Carlo Bonnet (Sport Project VCO, 1h53’51”).In campo femminile netta vittoria, dopo il secondo posto dello scorso anno, per l’atleta di Run Fast Silvia Longo, che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 2h14’41”; ottima seconda posizione per Giulia Ronchi (Luciani Sport Team) in 2h19’12, che ha preceduto di 30” la brava Alice Grandi (ASD Caddese).Ossola Speed, i primi vincitori sono Adamini e FranciscoBuona la prima per Ossola Speed, la 10 km per 700 m D+ che si è rivelata gara tosta e tecnica, il meglio del trail concentrato in 10 km, e che ha toccato i 170 iscritti. Come da pronostico la vittoria è andata a Simone Adamini (Sport Project VCO) in 53’04”, davanti a Mattia Scrimaglia (56’29”) e a Matteo Pigoni, capace di vincere le prime due edizioni di Ossola Trail e oggi performante anche su una distanza minore: 57’02 il suo tempo.In campo femminile la più veloce è stata una raggiante Elisa Francisco: la portacolori dell’ASD Caddese ha vinto con il tempo di 1h06’19”, precedendo nettamente Silvia Marchionini (Avis Marathon Verbania), seconda in 1h15’11” e Fabiana Matli, terza in 1h16’42”.I quasi 800 iscritti totali hanno sancito il successo di questa edizione di Ossola Trail, che ha riscosso i complimenti degli atleti sia per l’organizzazione sia per i percorsi panoramici, oggi esaltati da una bella giornata.Il weekend era iniziato con il botto ieri sera, con le circa 200 persone che hanno assistito, presso il portico della Chiesa di Mergozzo, alla bellissima serata 𝙍𝙚𝙨𝙞𝙡𝙞𝙚𝙣𝙯𝙖, 𝙣𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙫𝙞𝙩𝙖, 𝙣𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙨𝙥𝙤𝙧𝙩 𝙚 𝙣𝙚𝙡𝙡’𝙖𝙢𝙗𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 con Giovanni Storti, del famoso trio Aldo Giovanni e Giacomo e ben noto anche per la sua attenzione alle tematiche ambientali, al vincitore di 4 Tor Des Geants Franco Collé (che poi non ha potuto partecipare alla gara del giorno dopo), all’atleta e videomaker Patrick Delorenzi e a Luca Vismara, PhD in Medicina e Terapia Sperimentale presso l’Università di Torino.È stato insomma un weekend importante per Ossola Trail, che punta già i fari su una ancor più spettacolare 19^ edizione.Classifiche complete su www.wedosport.net