4° Trofeo Collina dello Sport

E' in programma la 4° edizione del Trofeo Collina dello Sport, organizzata dall’ASD GS Genzianella, una delle associazioni sportive storiche del territorio, sotto l’egida di Comitato Regionale Piemontese e di quello Provinciale del VCO della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL).



Il Trofeo Collina dello Sport sarà valido come Campionato Piemontese Individuale Giovanile Allievi, Cadetti e Ragazzi M e F; sarà inoltre valido come 1° prova del CDS giovanile, come 1° prova del Trofeo ECO GIÒ e come 1° prova del Campionato Provinciale.



Sono attesi a Villadossola centinaia di partecipanti (lo scorso anno furono oltre 200) provenienti da tutto il Piemonte e oltre: le iscrizioni si chiuderanno il 29 aprile.



Le gare inizieranno alle ore 15.00: il programma prevede un tracciato di circa 400 m per gli Esordienti 2021/2022; gli Esordienti 2019/2020 e 2017/2018 gareggeranno su un percorso di circa 600 m; i piccoli atleti del 2015/2016 saranno in gara su un tracciato di circa 800 m.



Le distanze continueranno ad allungarsi per gli atleti più grandi: 1.500 m sarà la distanza che dovranno percorrere i Ragazzi/e 2013/2014; le Cadette 2011/2012 correranno su un tracciato di 2.900 m, mentre i pari età maschi percorreranno 3.800 m; identico tracciato per le Allieve 2009/2010, mentre gli Allievi correranno su una distanza di 4.800 m.



È previsto un premio, uguale per tutti, per ogni atleta delle categorie Esordienti, mentre per le altre categorie saranno premiati i primi 8 sia in campo maschile sia in campo femminile.



I tracciati, senza nemmeno un metro di asfalto, saranno tutti ricavati all’interno della Collina dello Sport, in un contesto spettacolare che è già stato apprezzato dai partecipanti nelle precedenti edizioni: sarà insomma una vera e propria festa dello sport giovanile!