Slow Food Day 2026

Lo Slow Food Day rappresenta uno dei momenti più significativi dell’anno per la rete di Slow Food, che in tutta Italia promuove iniziative dedicate alla tutela della biodiversità, alla valorizzazione delle produzioni locali e alla costruzione di sistemi alimentari più sostenibili e rispettosi dell’ambiente e delle comunità.Il tema scelto per l’edizione verbanese è “La biodiversità del vino”, un argomento di grande attualità che si collega idealmente al percorso culturale che accompagnerà Terra Madre 2026, il più importante appuntamento internazionale dedicato al cibo buono, pulito e giusto promosso da Slow Food.Dalle ore 10 e per tutta la giornata sarà possibile conoscere e degustare la straordinaria ricchezza del patrimonio vitivinicolo piemontese attraverso un percorso dedicato a produzioni che interpretano in modo innovativo il rapporto tra territorio, sostenibilità e qualità. I visitatori potranno assaggiare vini naturali, biologici e biodinamici, vini affinati in anfora e vini ottenuti da vitigni PIWI, varietà resistenti alle principali malattie fungine che consentono di ridurre significativamente i trattamenti in vigneto.Un’occasione per comprendere come la biodiversità rappresenti oggi una delle risorse più preziose per affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico, tutelare il paesaggio e garantire il futuro delle produzioni agricole di qualità.Alle ore 11 è previsto l’incontro “Carlin Petrini e il vino del Piemonte”, nel quale Riccardo Milan accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la storia della Libera e Benemerita Associazione Amici del Barolo, raccontando il rapporto tra Carlo Petrini e il mondo del vino piemontese.Parlare di vino in Piemonte significa infatti parlare anche di Carlo “Carlin” Petrini, fondatore di Slow Food e protagonista di una vera rivoluzione culturale che ha contribuito a cambiare ilmodo di guardare al cibo e al vino. Fin dagli anni Settanta Petrini ha promosso una visione capace di coniugare qualità, rispetto dell’ambiente, valorizzazione delle tradizioni e giusta remunerazione per chi produce. Una filosofia sintetizzata nel celebre motto di Slow Food: “buono, pulito e giusto”.Accanto alle degustazioni sarà allestita una mostra dedicata ai Presìdi Slow Food, progetti che tutelano produzioni tradizionali, varietà locali e saperi artigianali a rischio di scomparsa. Nel corso della giornata sarà inoltre possibile degustare alcuni prodotti dell’Arca del Gusto e dei Presìdi Slow Food piemontesi, tra cui i Fagioli di Saluggia, la Paletta di Coggiola e il Salam d’la doja, accompagnati dai “Tappi Piemontesi”, la reinterpretazione locale delle tradizionali tapas.L’iniziativa vuole essere un momento di incontro e di riflessione aperto a soci, produttori, appassionati e cittadini, nella convinzione che la conoscenza del cibo e del vino sia uno strumento fondamentale per costruire comunità più consapevoli e un futuro più sostenibile.InformazioniSlow Food Day 2026 Sabato 13 giugno 2026Piemontebon Via Restellini 13/a – Verbania IntraInformazioni e prenotazioni: WhatsApp 328 874 6758