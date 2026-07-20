"Dante nel giardino dell'Eden"

Arriva il secondo evento realizzato in collaborazione con i Giardini Botanici di Villa Taranto.

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Verbania "Dante nel giardino dell'Eden"
Siamo in Purgatorio, e la nostra Presidente Prof. Silvia Magistrini che ci incuriosirà con prose e letture del Canto XXVIII.

Martedì 21 luglio ore 18.30-19.30 – area eventi Giardini di Villa Taranto.

Luogo: Giardini Botanici di Villa Taranto – AREA EVENTI | Via Vittorio Veneto nr. 111 Pallanza | Verbania
Contatti: ladanteverbania@libero.it
Biglietto “late afternoon” per ingresso dalle ore 17.30
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