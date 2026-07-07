Cambiamento climatico: forum a Villa Taranto

I Giardini Botanici di Villa Taranto e Villa Giulia ospitano due giornate di confronto tecnico-scientifico tra direzioni, curatori e gestori dei principali patrimoni vegetali storici italiani.Verbania accoglierà, venerdì 9 e sabato 10 ottobre 2026, il Forum dei Giardini Storici e degli Orti Botanici, intitolato “Le sfide dei cambiamenti globali”. L’iniziativa si svolgerà tra i Giardini Botanici di Villa Taranto e Villa Giulia, nell’ambito di ARTEMISIA Arte e Giardini, e proporrà due giornate di confronto dedicate ai giardini storici e agli orti botanici italiani.Il Forum nasce dall’esigenza di mettere in relazione esperienze, competenze e responsabilità di soggetti che, pur con storie e funzioni diverse, sono chiamati a conservare patrimoni vegetali vivi, tutelare paesaggi e collezioni, produrre conoscenza, accogliere pubblici, educare alla biodiversità e garantire una cura tecnica quotidiana sempre più complessa.Al centro del confronto vi saranno le principali sfide che oggi interessano la gestione dei giardini storici e degli orti botanici: cambiamento climatico, disponibilità idrica, eventi estremi, nuove patologie, conservazione della biodiversità, gestione sostenibile, accessibilità, turismo culturale, formazione dei giardinieri e trasmissione delle competenze.L’iniziativa è promossa dalla Città di Verbania, dalla Fondazione Giardini Botanici Villa Taranto, dall’Orto Botanico dell’Università di Pavia - Sistema Museale d’Ateneo, da UPONTOURISM - Università del Piemonte Orientale, da Grandi Giardini Italiani e dall’Associazione ARS.UNI.VCO ETS.Il Forum gode del patrocinio della Società Botanica Italiana, dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali interprovinciale del Piemonte, del Touring Club Italiano, della Società Geografica Italiana e della Fondazione Minoprio ITS Academy. È inoltre in fase di definizione la procedura per il riconoscimento dei crediti formativi professionali presso gli Ordini competenti.Il pubblico principale del Forum è costituito da direzioni, curatori, responsabili scientifici e gestionali di giardini storici e orti botanici, agronomi, forestali, architetti, paesaggisti, conservatori, giardinieri, tecnici e operatori del settore. L’iniziativa si rivolge inoltre a enti proprietari e gestori, pubbliche amministrazioni, università, centri di ricerca, docenti, studenti universitari, operatori della formazione, della comunicazione, del turismo culturale e a tutti i soggetti interessati alla cura e alla valorizzazione dei patrimoni vegetali vivi.Il programma prevede una sessione generale di apertura, quattro sessioni tematiche e una sessione finale di restituzione. Le sessioni saranno dedicate a cambiamento climatico e adattamento allo stress idrico, gestione, valorizzazione e sostenibilità, biodiversità, collezioni e conservazione, formazione dei giardinieri e trasmissione dei mestieri.Le sessioni tematiche saranno costruite anche attraverso una call for short talks. I contributi selezionati dovranno proporre casi, esperienze operative, criticità, soluzioni sperimentate o domande di lavoro utili ad altri giardini storici e orti botanici. Gli abstract dovranno essere inviati entro il 31 agosto 2026; la comunicazione degli interventi selezionati è prevista entro il 15 settembre 2026.Gli interventi selezionati potranno confluire in una pubblicazione scientifica dedicata, curata dal Comitato Scientifico, all’interno della collana ARTEMISIA con UNICOPLI.Il Forum intende rafforzare il ruolo del Lago Maggiore come luogo di confronto sui rapporti tra giardini storici, orti botanici, conservazione, paesaggio, cambiamento climatico e turismo culturale. In questa prospettiva, Verbania diventa sede di un dialogo tra istituzioni, professionisti, luoghi di conservazione, ricerca e gestione, con l’obiettivo di condividere strumenti e linee di lavoro per il futuro dei patrimoni botanici italiani.La partecipazione è subordinata a iscrizione obbligatoria, fino a un massimo di 75 partecipanti secondo l’ordine di iscrizione. È possibile partecipare come uditori oppure proporre uno short talk nell’ambito della call for contribution.Per informazioni su iscrizioni, quote di partecipazione e modalità di presentazione degli abstract è possibile contattare la Segreteria Organizzativa dell’Associazione ARS.UNI.VCO ETS all’indirizzo formazione@arsunivco.eu oppure consultare le info al seguente linkpagina principale FORUM: https://www.arsunivco.eu/evento-forum-dei-giardini-storici-e-degli-orti-botanici/pagina programma: https://www.arsunivco.eu/programma-forum-dei-giardini-storici-e-degli-orti-botanici/pagina short talks: https://www.arsunivco.eu/short-talk-forum-dei-giardini-storici-e-degli-orti-botanici/